被當成「砲彈物資」不被當人看⋯台灣第一本慰安婦繪本出版！

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行！文字作者洪佳如提到在研究資料時發現，阿嬤們在當年是被當成「砲彈」、「物資」來運送，「完全不被當人看⋯」。而歷劫歸鄉後，大家看她們的眼神都變了。婦媛會也期盼透過繪本，讓慰安婦議題擴展到更多年齡層，了解這段史實，對於戰爭、性別暴力、責難被害人和人權有更多反思。

《蘆葦花開》繪本由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖，是台灣第一本以慰安婦阿嬤為主角的繪本，也是一部了解日本殖民時期及二戰前後、女性被迫成為戰爭性奴隸、遭受性暴力的故事。

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▲文字洪佳如說明創作時必須思考「兒童在哪裡」，她選擇從現代小女孩的視角、身體經驗出發，透過跟阿嬤的互動進而理解。（圖／記者林育綾攝）

繪本設定10歲以上的學童就可閱讀，身為兒童文學的創作者洪佳如也說，在創作時必須思考「兒童在哪裡」，小讀者能不能藉由故事，依稀明白戰爭的殘酷，同理阿嬤當年遭受的不公不義。

因此她從現代小女孩的視角、身體經驗出發，從疑問為什麼阿嬤這麼擔心自己的穿著、安全開始，透過跟阿嬤的互動，來理解阿嬤曾經的遭遇與傷痛來由；也從原本的不理解，甚至以為阿嬤不喜歡自己，發現到阿嬤一直以來承受鄰居的異樣眼光，後來和解並且互相安慰、支持。

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》，以阿嬤為主角，談到當年被迫成為軍事性奴隸遭遇。（圖／記者林育綾攝）

繪本其中一頁的阿嬤說到，「我們是一群受苦的人，沒想到回來後，大家看我的眼神都不一樣了，大家居然認為我是自願前往，在背地裡喊我『趁食查某』。明明不是我的錯，我是被騙、被逼迫，就像坐牢一樣沒有辦法自由離開，明明大家都知道，為什麼還這要看我？」訴說了當年慰安婦所經歷的種種暴力對待、社會給予的歧視眼光，而在這種壓力之下，還要勇敢說出自己的遭遇非常不容易。

▲繪本也揭露阿嬤長年承受異樣眼光。（圖／記者林育綾攝）

藝朵文化設計總監高挺育也說，慰安婦議題可說是沈重中的沈重，創作過程中不斷思考要以什麼方式或風格，才能讓大眾接受，又不失探討核心精神，因此決定減少抑鬱的視覺元素，顏色上盡量採用鮮活的用色，人物角色設定上也嘗試多種風格比例，經過多次討論，最後呈現書中的版本。

立委范雲也提到，在她和婦援會過去長期呼籲正視阿嬤們的遭遇，要求課綱和教科書爲阿嬤們的傷害「正名」及納入更多內容後，《蘆葦花開》是促使更多人認識阿嬤們的重要第三步。它讓大家了解到「慰安婦」不只是歷史課本中的一個名詞，而是許多活生生的血淚與苦難，藉此讓阿嬤們得到應有的尊嚴及平反。

同時也帶出橫跨90年女性遭遇性暴力的悲歌，讓學生透過阿嬤們的故事，更加了解各種性暴力帶來的傷害及污名。范雲說，繪本最後孫女對外婆的約定，「這一次，約好了，我們要一起快樂長大！」這段話正表示「傷痕要先被認識及記住，才能被正視及接住」，許多阿嬤已經離開，留下來的我們應該要「接住歷史的淚水，讓蘆葦繼續花開」，讓阿嬤的勇氣繼續為這塊土地帶來更多良善、平等與愛。

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行。（圖／記者林育綾攝）

《蘆葦花開》繪本可延伸作為推廣「性暴力防治」、「性別人權」議題，以及改善「責難被害人」社會氛圍的繪本，婦媛會期盼，慰安婦（軍事性奴隸）議題能以更多元的形式，擴展到更多年齡層，讓大家了解這段史實後，對於戰爭、性別暴力、責難被害人和人權有更多反思。

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