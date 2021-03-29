　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被當成「砲彈物資」不被當人看⋯台灣第一本慰安婦繪本出版！

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行！文字作者洪佳如提到在研究資料時發現，阿嬤們在當年是被當成「砲彈」、「物資」來運送，「完全不被當人看⋯」。而歷劫歸鄉後，大家看她們的眼神都變了。婦媛會也期盼透過繪本，讓慰安婦議題擴展到更多年齡層，了解這段史實，對於戰爭、性別暴力、責難被害人和人權有更多反思。

《蘆葦花開》繪本由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖，是台灣第一本以慰安婦阿嬤為主角的繪本，也是一部了解日本殖民時期及二戰前後、女性被迫成為戰爭性奴隸、遭受性暴力的故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲文字洪佳如說明創作時必須思考「兒童在哪裡」，她選擇從現代小女孩的視角、身體經驗出發，透過跟阿嬤的互動進而理解。（圖／記者林育綾攝）

繪本設定10歲以上的學童就可閱讀，身為兒童文學的創作者洪佳如也說，在創作時必須思考「兒童在哪裡」，小讀者能不能藉由故事，依稀明白戰爭的殘酷，同理阿嬤當年遭受的不公不義。

因此她從現代小女孩的視角、身體經驗出發，從疑問為什麼阿嬤這麼擔心自己的穿著、安全開始，透過跟阿嬤的互動，來理解阿嬤曾經的遭遇與傷痛來由；也從原本的不理解，甚至以為阿嬤不喜歡自己，發現到阿嬤一直以來承受鄰居的異樣眼光，後來和解並且互相安慰、支持。

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》，以阿嬤為主角，談到當年被迫成為軍事性奴隸遭遇。（圖／記者林育綾攝）

繪本其中一頁的阿嬤說到，「我們是一群受苦的人，沒想到回來後，大家看我的眼神都不一樣了，大家居然認為我是自願前往，在背地裡喊我『趁食查某』。明明不是我的錯，我是被騙、被逼迫，就像坐牢一樣沒有辦法自由離開，明明大家都知道，為什麼還這要看我？」訴說了當年慰安婦所經歷的種種暴力對待、社會給予的歧視眼光，而在這種壓力之下，還要勇敢說出自己的遭遇非常不容易。

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲繪本也揭露阿嬤長年承受異樣眼光。（圖／記者林育綾攝）

藝朵文化設計總監高挺育也說，慰安婦議題可說是沈重中的沈重，創作過程中不斷思考要以什麼方式或風格，才能讓大眾接受，又不失探討核心精神，因此決定減少抑鬱的視覺元素，顏色上盡量採用鮮活的用色，人物角色設定上也嘗試多種風格比例，經過多次討論，最後呈現書中的版本。

立委范雲也提到，在她和婦援會過去長期呼籲正視阿嬤們的遭遇，要求課綱和教科書爲阿嬤們的傷害「正名」及納入更多內容後，《蘆葦花開》是促使更多人認識阿嬤們的重要第三步。它讓大家了解到「慰安婦」不只是歷史課本中的一個名詞，而是許多活生生的血淚與苦難，藉此讓阿嬤們得到應有的尊嚴及平反。

同時也帶出橫跨90年女性遭遇性暴力的悲歌，讓學生透過阿嬤們的故事，更加了解各種性暴力帶來的傷害及污名。范雲說，繪本最後孫女對外婆的約定，「這一次，約好了，我們要一起快樂長大！」這段話正表示「傷痕要先被認識及記住，才能被正視及接住」，許多阿嬤已經離開，留下來的我們應該要「接住歷史的淚水，讓蘆葦繼續花開」，讓阿嬤的勇氣繼續為這塊土地帶來更多良善、平等與愛。

▲▼台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行，由婦女救援基金會發起出版，邀請作者洪佳如創作文字、藝朵文化繪製插圖。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》發行。（圖／記者林育綾攝）

《蘆葦花開》繪本可延伸作為推廣「性暴力防治」、「性別人權」議題，以及改善「責難被害人」社會氛圍的繪本，婦媛會期盼，慰安婦（軍事性奴隸）議題能以更多元的形式，擴展到更多年齡層，讓大家了解這段史實後，對於戰爭、性別暴力、責難被害人和人權有更多反思。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
本土劇女神32歲子宮萎縮老化　醫警告不孕崩潰：怎麼可能
王家梁奪《全明星》MVP網罵翻！　朱木炎「頒獎前突換人」內幕
《飢餓》8女主持候選人開錄　她坦言：我真的不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

大客車禁設「最後排中間位」提案過　交部半年內修法改善

被當成「砲彈物資」不被當人看⋯台灣第一本慰安婦繪本出版！

LIVE／AZ疫苗最快週三宣布擴大施打　指揮中心最新說明

「44高雄反空汙抗暖化遊行」　環團扮小丑提4訴求：環保署長下台

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

北市柔道名校爆霸凌！學妹被戳眼猛摔腦震盪　校方回應了

帛琉總統惠恕仁今在新光醫院完成健檢　因防疫關係無法探視患者

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

周杰倫狂催林俊傑「蹦出小JJ」　王嘉爾祝「不要太傷心」：因為我不在...

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

陳芳語幫男友擠痘「可以開副業了」　林利豪開口「她秒合音」好好聽！

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

大客車禁設「最後排中間位」提案過　交部半年內修法改善

被當成「砲彈物資」不被當人看⋯台灣第一本慰安婦繪本出版！

LIVE／AZ疫苗最快週三宣布擴大施打　指揮中心最新說明

「44高雄反空汙抗暖化遊行」　環團扮小丑提4訴求：環保署長下台

凌晨點「萬元摩斯大餐」！5名外送員遭「放鳥」氣炸：地址是假的

北市柔道名校爆霸凌！學妹被戳眼猛摔腦震盪　校方回應了

帛琉總統惠恕仁今在新光醫院完成健檢　因防疫關係無法探視患者

不喜歡紐澳良！球哥本季結束恐走人　夢想為尼克、公牛打球

只有3天！超夯「正面奶酥」快閃登場　搶吃現烤奶酥、黑可可厚片

即／長賜號80%脫淺「引擎重啟了」！　路透：已回歸正常航線

AZ疫苗已有9412人接種！　增「3例不良事件」目前累計31件

本土劇女神32歲子宮萎縮老化！醫宣告「恐不孕」崩潰：怎麼可能

沈恩宇爆霸凌態度變了　「排擠同學動念輕生」道歉：留下很深傷害

快訊／境外移入+1！30多歲男性菲返台　嗅味覺異常採檢確診

發明電燈關鍵人物是特斯拉！他惑「教科書只寫愛迪生」　網點破關鍵

烘焙展帶旺食品股「大成股價攻波段新高」　麵包新品搶進全聯吸客

妹子加男友IG！醋女怒改頭貼「緬懷你賣逼」　破千粉絲共睹GG了

生活熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

機車被貼「這格我停了20年」...5000人傻眼

長賜號讓日網友怒　他專業文打臉

男大生遭霸凌亡！教官噤言…學生提秒踢出群組

「叫你吃屎就吃屎」　YKK囂張主管惡整員工手段曝光

日商YKK遭爆霸凌逼退80名老員工　工程師險跳樓

抵制新疆棉花！「LV」成下一目標　陸網急護航

「之前不懂學長姐為何都轉學」　國中妹揭北市名校內幕

過來人分享越南老婆經驗談　網驚：也太正！

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

路人滑進待轉區　網：待轉變本能

更多熱門

相關新聞

每次回阿嬤家！黑貓屁屁騰空練功

每次回阿嬤家！黑貓屁屁騰空練功

看來平常有在兼職喔！雲林網友林依凡16日在臉書分享兩張逗趣照，提及自己每次回到阿嬤家，一定看到1歲黑貓「臭小黑」表演特技功能，喜歡「懸空」坐在兩張椅子上。這下姊姊林依凡趕緊將畫面拍下來，直呼「太好笑啦」。

哈佛親日派教授稱「慰安婦是自願賣淫」惹毛韓人

哈佛親日派教授稱「慰安婦是自願賣淫」惹毛韓人

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

聽到阿嬤家！狗眼神發亮狂搖尾巴

聽到阿嬤家！狗眼神發亮狂搖尾巴

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲

南韓最高齡慰安婦病逝！享壽98歲

關鍵字：

慰安婦軍事性奴隸阿嬤家婦女救援基金會

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

長賜號現場「脫困畫面」曝光

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

百萬正妹網紅「零修圖」訪談曝光！忠實粉看到結巴

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面