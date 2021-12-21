19歲少女控61歲國家文藝獎得主性侵！另名受害者跳出還原噁心真相

▲威尼斯國際美術雙年展參展藝術家爆性侵疑雲，受害者發文指控。（圖／翻攝靠北藝術 kaobei Art粉專）



記者許展溢／台北報導

61歲國家文藝獎得主排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆，日前遭指控倚仗其權勢與受害者對其之信賴，性侵一位因仰慕他的藝術實踐，前往向他學習的19歲少女，消息傳開，現在有人也出面作證自己也是受害者之一，希望說明經過，不要再有更多受害者。

12月16日「靠北藝術 kaobei Art」粉專有一篇小鎮故事，提到，今年年初，有一個排灣族藝術家，叫撒古嚕·巴哇哇隆，性侵一位19歲少女，受害者在夜黑風高中被帶往山林深處，通訊設備被扣留，因駭其撒古嚕的身體力氣與父執輩之權勢壓力，性意願受到干擾而此屈從，使撒古嚕性侵得逞。

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▲受害者發文指控。（圖／翻攝靠北藝術 kaobei Art粉專）



一名女網友發文表示，好友傳了這篇文章給他，才瞄了一眼，內心就翻騰不已，因自己也是曾被撒古流性侵的受害者。

她說，事發在2006年夏天，在都蘭的一個海灘，當時撒古流在都蘭糖廠當駐村藝術家，因久仰其名，隻身前往他創作的倉庫拜訪。到了創作現場，一番寒喧自我介紹後，接下來就是各種參觀作品、參觀完作品已是傍晚，就一同到糖廠內的咖啡屋去看live表演，到此時都還沒什麼異常，直到live表演結束後，撒古流提議去海灘。

▲曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆爆性侵疑雲。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）



女網友指出，當時感覺並無不妥，於是上了他的車，很快到一個無人的海灘，找到一處宜坐的地點，忘了當時是怎麼接近到他能夠強吻她的距離，但記得很清楚，「強吻之後，是他剝去我的上衣，是撒古流的手和嘴侵略我的身體，我的頭腦知道正在發生什麼，同時也不敢置信“我被性侵了”」，感覺自己像在一旁看著這個事件發生，不願，卻也不知該怎麼阻止。

▲台北市立美術館說明。（圖／翻攝北美館官網）



女網友說，最後，在撒古流欲褪下她的褲子前，自己出聲制止了，當下的恐懼與厭惡終究生出勇氣，也幸好，遭到拒絕的撒古流並未強迫她脫褲就範，但令她感到噁心的是，他仍抓著她的身子，做出模擬交媾的動作，還一邊悻悻然叨念著。

女網友表示，這件事15年了，只告訴過四個人，其二是姐姐，另外二位是友，不確定這件事情，除了將撒古流從我心中的崇高寶座扯下，除了讓她在那之後有一段時間不敢去都蘭糖廠，除了讓她有一段時間對兩人座皮卡和“撒古流”這個名字很恐懼之外，還有什麼影響，直到看到這篇文章，原來，還有其他受害者，且從文章和靠北藝術中的其他貼文，不難推測，被撒古流性侵的人不只有她和文中這位19歲的女孩，這是何等令人心疼的消息？

▲婦團呼籲台灣代表資格需重新檢視。（圖／取自婦女救援基金會臉書）

婦女救援基金會在臉書轉發這篇文章表示，這段期間撒古流依舊在藝術以及其他領域持續作為，是否還有更多被害人因為 權勢不對等而被迫噤聲？兩則指控的貼文都在文中說到她們對藝術的熱情以及對撒古流的景仰，反而被加害人利用，導致悲劇發生，所以希望有其他相關遭遇的被害人可以發聲並站出來求助。