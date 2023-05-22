最後台籍慰安婦去世⋯享耆壽92歲　婦援會：持續要求日本道歉賠償

▲婦女救援基金會長期為慰安婦（軍事性奴隸）倡議，也成立台灣第一座相關博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

婦女救援基金會今（22）日公布，目前所知台灣僅存的最後一位前台籍慰安婦阿嬤在5月10日晚間辭世，享耆壽92歲。不過婦援會將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載「軍事性奴隸」的歷史真相，也持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。

婦援會表示，一直以來社工經常與阿嬤家屬聯繫，或前往阿嬤家關心探望阿嬤，和她說說話或只是靜靜陪著她。雖然知道阿嬤年事已高，但突然接到阿嬤的離世消息，當下非常捨不得、難過。由於阿嬤在世時，不希望被打擾，故等待告別式舉辦後，才對外發布此消息。

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告別式前幾天，社工先到阿嬤的靈堂陪伴，關心慰問家屬，腦中不斷浮現出過去與阿嬤相處的點點滴滴。而告別式當天，婦援會董事長、執行長前往參加告別禮拜，瞻仰遺容時看見阿嬤慈祥堅毅的臉龐，睡著般的靜靜躺著，十分安祥、平靜。

▲婦援會曾製作台灣第一本慰安婦故事繪本《蘆葦花開》。（圖／記者林育綾攝）

婦援會提到，「阿嬤們雖然都已離去，我們相信，阿嬤的身影、阿嬤的精神永留在我們心中。」婦援會也將持續倡議，台灣的課綱、國史館、歷史書籍等應該記載前台籍慰安婦／軍事性奴隸的歷史真相，不讓這段歷史因為阿嬤們離世而消失。

同時，也會繼續教育及宣傳戰爭下性暴力對女性的戕害，性別暴力對女性傷害與權力控制，以及持續要求日本政府對阿嬤及其家屬們道歉、賠償。