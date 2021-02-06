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1年裸照外流新聞近500則！婦援會揭「換遊戲點數」手法　3訴求防堵

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「數位性暴力」案件層出不窮，被害人年紀越趨下降。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／台北報導

婦援會分析去年關於「數位性暴力」的媒體報導，發現關鍵字有裸照、私密照、偷拍外流等新聞案件多達478則，扣除重複按鍵還有242則為重複。由於農曆春節和西洋情人節將近，也特別以插圖情境分享受害人心境，並提出3點呼籲及訴求來防堵，包括不責怪被害人、不點閱、不下載、不分享等，並且要求助及申訴。

婦女救援基金會提醒，由於節日將近，情侶或配偶在浪漫氛圍下發生性行為時，要特別留意「拍裸照」或「性愛影片」可能產生的風險，另外與家人朋友團聚，或與伴侶出遊之際，也要注意親密關係背後潛藏的危機。

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他們針對去年度（2020）的數位性暴力相關媒體報導進行分析，搜索電子新聞關鍵字為：裸照、偷拍、私密照、親密照、露點照、偷錄、外流等新聞案件共478則，扣除重複案件，有242則未重複。

而當中女性受害人89%占大多數，加害者則是男性居多占92%，犯罪年齡主要集中於18至35歲。受害者「被拍攝」年齡以未滿18歲之未成年人占多數（45%），18至35歲（14%）次之，未成年遭拍攝比例相較往年有逐年升高趨勢。

另外從加害者與被害者的兩造關係來看，比例最高的是「網友」佔41%，其次為前／現任夫妻與伴侶39%，其他還有第三者、同事、同學、面試者與應徵者等，另外在這次統計中發現，「師生關係」佔約2%。

加害者取得性私密影像的手法，絕大多數是透過偷拍取得（32%），其次是受害人合意自拍給加害人（30%），值得注意的是有14%是屬於強制拍攝，其他則包括竊錄取影像、截圖視訊影像、遭設局拍攝影像等。

加害者目的主要以單純報復為主，勒索發生性行為次之；其他則還有勒索金錢、要求復合以及炫耀等行為。關於加害者是否威脅散布性私密影像，已威脅未散佈36%最多，未威脅未散佈29%，未威脅已散佈25%，已威脅已散佈8%。

▲▼婦女救援基金會以插圖情境分享「數位性暴力」受害人心境（圖／婦女救援基金會）

▲婦女救援基金會以插圖情境分享「數位性暴力」受害人心境。（圖／婦女救援基金會）
 
數位性暴力案件的統計中，求助的被害人絕大部分是18~30歲的成年人，由於目前法律對未成年人的保護，按照《兒童及少年性剝削防制條例》有明確的罰則，但被害人數佔大多數的成年人，保障卻是嚴重不足。

婦援會表示，目前遭遇性私密影像外流的情況時，官方普遍宣導以「報警」為主，但青少年族群因為害怕父母或長輩責怪，所以不敢尋求協助，導致被害人身心狀態沒有在第一時間被關注，案件也沒有及時處理。
 
而預防數位性暴力，婦援會認為可以從幾個地方著手，例如在線上遊戲，對方要求要裸照或性器官照換取點數時，先問對方姓名，並婉轉以「犯法」或沒辦法提供拒絕；若已經提供，可以截圖對話內容，「如果對方藉機威脅勒索，千萬不可答應，因為對方會一次次威脅」。

▲▼婦女救援基金會以插圖情境分享「數位性暴力」受害人心境（圖／婦女救援基金會）

▲婦女救援基金會以插圖情境分享「數位性暴力」受害人心境。（圖／婦女救援基金會）

他們也提到，性行為前確認有無被偷拍、偷錄、側錄可能性，網愛時，因一方未在現場，被側錄可能性很高，如對方以紀念要求拍攝時，可婉轉拒絕，甚至可要求其書寫或錄影確保不外流同意書，如有強制或偷拍，可留證據報警跟後續求助。

而身為家長或長輩若家中孩子遭遇數位性暴力案件時，婦援會建議應優先以溫暖、信任的態度關懷孩子，創造一個保密、安全的環境讓孩子安心求助，並以開放的心胸聆聽、討論，進而引入相關資源支持，取代一味指責。
 
婦援會同時也提出3點呼籲跟訴求：

1.性私密影像外流不是被害人的錯：不責怪、要傾聽、要求助。

2.看見性私密影像外流：不點閱、不下載、不分享、不譴責被害人，要申訴。

3.防堵數位性暴力，唯有盡速通過《侵害個人性私密防治條例》。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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