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世新大學攜手台灣橫浜八景島　啟動Xpark水族館產學實習

圖一：世新大學校長陳清河（左）與台灣橫浜八景島董事長荒川潤（右）簽署產學策略聯盟。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左）與台灣橫浜八景島董事長荒川潤（右）簽署產學策略聯盟。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學學生實習表現備受企業肯定，日本西武集團在雙方產學合作邁入第8年，持續擴大實習機會，今（5/31）日由台灣橫浜八景島代表與世新大學簽訂產學策略聯盟，協力培育專業人才，率先提供今年暑假在桃園青埔高鐵特區Xpark水族館的實習機會，並將加強學術、產業交流與資源共享等規劃及討論。

世新大學觀光學系自2016年起，開啟與日本西武集團的海外實習合作，實習機構有日本下田王子大飯店、橫浜八景島海島樂園與川奈飯店，多年來雙方皆維持良好互動。世新每年選送學生前往日本，並擴及各學系，學生的優秀表現更創下西武集團首次簽下海外社員的紀錄，至今已錄取6名世新培育人才成為正式社員，日籍主管也每年飛來台灣，參與世新的學海築夢成果發表會，給予學生肯定。

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為擴大世新學生參與國際觀光事業機會，世新大學產合處今年3月初，向台灣橫浜八景島的Xpark水族館洽談MOU簽訂與建立共識，今年暑假將正式啟動首次實習，最後一輪面試已於5月30日結束，報名系所學生包括觀光系、資管系、日文系、口傳系與傳管系。

圖二：世新大學與台灣橫浜八景島締結產學策略聯盟。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學與台灣橫浜八景島締結產學策略聯盟。（圖／世新大學提供）

世新大學校長陳清河表示，因為曾留學日本2年，特別感動於西武集團認可世新學生的表現，此次增加桃園Xpark水族館的暑假實習，減少了學生在海外人生地不熟、語言文化差異等問題，達成學生在學期間就能圓夢、接軌就業的最佳典範，期待有更多世新學生參與相關計畫。

台灣橫浜八景島董事長荒川潤表示，經常聽聞總公司稱讚世新學生的工作表現，待人開朗活潑，高度評價讓他期待台灣的實習也能招募到優秀的學生，雙方朝永續合作的方向邁進。

世新大學與台灣橫浜八景島的產學策略聯盟簽約儀式，世新產學合作長許碧芳、觀光系主任黃品全與港澳事務中心主任林雪貞，以及台灣橫浜八景島董事暨管理部協理蓑內真吾、管理部資深經理莊茜惠、王子大飯店台北支店副總經理宮川誠一郎與楊斯喻小姐均受邀出席。針對學用合一、課程連結產業趨勢與職場實習計畫，相互交流、討論，為後續產學合作締結穩固關係。

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