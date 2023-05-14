世新廣電畢展音樂打頭陣！「有趣的靈魂」點燃畢業季盛況

▲ 世新廣電系第29屆畢業展《寶島映画》由專輯展打頭陣，8組學生樂團在西門河岸留言連演6個小時，圖為專輯組「新草莓樂隊」。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

音樂榮光唱響專業所學！世新大學廣播電視電影學系第29屆畢業展《寶島映画》正式啟動，打頭陣的專輯展於昨（13）日在西門河岸留言盛大演出，8組學生樂團連演6個小時，也正式宣布推出各自的8張專輯，將陸續在數位平台上架，並將於5/18至5/21在華山文創園區舉辦的複合展，現場與樂迷互動，交流創作心血與心路歷程。

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▲ 世新大學校長陳清河（右二）、資深唱片業工作者季聲珊（右一）與世新廣電系教授群、學生、家長到場支持。

備受流行音樂產業關注的世新廣電系音樂專輯組展演，今年邀請到世新校友、資深唱片業幕後工作者季聲珊，以及擁有吉他演奏經歷近20年、「少女卡拉」吉他手和樂團編曲製作混音的陳秉強擔任評審。世新大學校長陳清河為學生致詞時坦言，他是第一次進到西門河岸留言看表演，感謝有這個機會來支持自己的學弟妹，他也將持續在畢展季裡趕場、鼓勵世新學子，迎向精彩未來。

「世新最重要的是培養了有趣的靈魂！」歷任台灣華納藝人經紀總經理、美妙音樂總裁、酷狗音樂首席娛樂官的季聲珊，同樣大力鼓勵在場學弟妹「我世新我驕傲」。她表示，不少人已有足夠的專業去面對市場，仍要不斷地學習讓能力更強，才能夠在未來的市場上活出本色，她也特別感謝現場觀眾不吝給予歡呼與掌聲，「家長們來給了小孩最大的支持，同學們來是給大家最大的溫暖」，成功點燃了每一組樂團的「團魂」，打造出台上台下一起演出的精彩畫面。

▲ 專輯組「呼吸旅人」由廣電系的香港及馬來西亞學生組成，製作MV入圍首屆「世鑫獎」決選。

培育音樂人才不遺餘力的世新大學流行音樂中心主任戚務蒖指出，今年蠻特別的是，由香港及馬來西亞學生組成的「呼吸旅人」，拍攝MV〈醒著做夢的人〉入圍了首屆「世鑫獎」的決選，代表了音樂專輯組的學生不僅音樂製作非常好，在影像結合音樂的創作，也有很好的成果。「呼吸旅人」的歐陽沛昕和彭瑾柔介紹，她們透過創作試圖闡述精神疾病患者的世界觀，MV的視覺呈現也加入許多剪輯創意，很開心被評審看見她們「用畫面講故事」的能力。

音樂作品在網路上受到矚目的「新草莓樂隊」表現同樣令人驚豔，在獨立音樂人競爭激烈的「StreetVoice街聲」音樂平台上，四個月內創下5首歌曲總播放量近10萬次的好成績。製作人葉啓明表示，專輯《Strawberry Kiss》融合了R&B、City POP和Disco等元素，現場表演也增加不同於錄音室版的編曲。他們也以抓耳的男女雙主唱、成熟的現場演出與編曲完整性，獲得評審多項好評。

▲ 現場除了有熱力四射的表演，還有展示8組學生樂團的專輯與周邊商品。

創作能量巨大的世新廣電系畢展來到第29屆，廣電系主任葉基固觀察，這幾年學生家長的參與，表現出他們對孩子的光榮與感動，他們也看見孩子用非常專業的態度在面對四年的學習生涯，而這正是學生選擇世新廣電的初衷。

世新廣電系畢展副召孫偲媃表示，藉由這次舉辦專輯組展演的過程，認識了許多音樂器材與樂團配置，也因為有歷屆學長姐的經驗傳承，對人力分工與場地調配有很大的幫助，從中獲得許多成就感。世新廣電畢展《寶島映画》還有多場發表活動，包括複合展（5/18-5/21，華山文創園區）、影音展（5/27-5/30，西門新光影城）與聲音劇場（6/17-6/18，文山劇場），邀請對影視音創作領域有興趣的各界人士蒞臨指導。

▲ 知名唱片工作者季聲珊（前排右三）是世新校友，現場給予學弟妹多項寶貴建議。