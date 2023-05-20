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世新大學辦學與時俱進　「甄愛世新」獲考生、家長好評

圖一：世新大學「甄愛世新」甄試活動湧入眾多考生與家長。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「甄愛世新」甄試活動湧入眾多考生與家長。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學第二階段指定項目甄試活動「甄愛世新」於今明（5/20、21）兩日舉行，今年報考人數超過2100人，加上陪考家人，湧入人數接近5000人，校園親善大使「翠谷薪傳人」與各系教師、學長姊親切接待，幫助考生緩解緊張情緒，以最佳狀態應考。

有別於一般大學傳統的制式化面試流程，世新大學每年皆安排校園特色、教學成果展示，並開放LVS智能攝製基地、全媒體大樓等最新穎、高階的設備體驗與學習資源導覽，讓所有來訪考生與家長深刻感受到世新的用心。來自台北的洪姓家長對世新的業界師資、學長姊人脈有著深刻印象，認為小孩來世新就讀，實務上能獲得很大的幫助，堅強的辦學實力不僅吸引學生也讓家長放心。

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圖二：世新大學開放LVS智能攝製基地，頂尖設備令考生大為震撼。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學開放LVS智能攝製基地，頂尖設備令考生大為震撼。

來自台北西松高中的王同學透露，世新財務金融學系是他心中的理想系所，能同時掌握金融與傳播專業，讓未來職涯充滿彈性，更大讚考場動線安排流暢。遠從高雄高商來甄試的羅同學則分享，因為對廣播主持及音樂製作抱持濃厚興趣，希望能進入世新廣電系廣播組學習，並對全媒體大樓和智能棚的規模大為震撼。

圖三：世新展示校園特色與教學成果，不少人駐足詢問。（圖／世新大學提供）

▲ 世新展示校園特色與教學成果，不少人駐足詢問。

世新大學校長陳清河也一早親自到全校各處休息區為考生們加油打氣，並祝福考生能進入理想學系。陳清河分享，一路上遇見不少學生家長稱讚，世新與時俱進的教學設備與創新課程，他表示，世新「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的教學方向與策略定位很清楚，並落實在課程中，讓四大學院的學生，擁有跨領域的專業能力，也因此每年都看到許多家長鼓勵孩子選擇報考，加入世新的大家庭。

圖四：世新大學校長陳清河一一前往全校各系休息室為考生加油。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河一一前往全校各系休息室為考生加油。

「考生選擇最愛大學首重個人興趣與未來競爭力，而我們希望透過這個場合，讓考生選擇最好的大學！」世新大學副校長兼教務長賴正能指出，考生選擇未來四年的學校，除了考量優質的師資、創新的課程，更重要的是能有設備跟資源可以運用，因此世新以開放校園的模式，將學校亮點一次展現給考生，也透過無微不至的服務，讓考生了解世新的軟、硬實力，也加深就讀世新大學的意願。

圖五：世新大學「甄愛世新」服務廣獲學生與家長好評。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學「甄愛世新」服務廣獲學生與家長好評。

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