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世新新聞畢展《兩級傳流。兩極同流》　9項議題為社會把脈找解方

圖一：傳播學院院長章光國(圖由左至右)、副校長楊盛昱、校長楊盛昱、新聞學系主任陳澤美、新聞學系教授章光國、新聞學系畢展指導教授趙善意前往支持新聞畢展。（圖／世新大學提供）

▲ 傳播學院院長阮明淑(圖由左至右)、副校長楊盛昱、校長陳清河、新聞學系主任陳澤美、新聞學系教授章光國、新聞學系畢展指導教授趙善意前往支持新聞畢展。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學新聞學系即日至11日，在世新大學管理學院一樓大廳展出108級畢業製作實體展《兩級傳流。兩極同流》，同學們自許為社會議題的療癒師，勇敢迎接現存的爭議與衝突，在多方斟酌損益、左右為難、拿捏尺度之間，為衝突性極高的議題把脈、梳理、找解方。

世新大學陳清河校長於開幕時表示，隨著資訊社會的發展，兩極傳播下的媒體與閱聽眾都是相互在進行選擇，許多的新聞會在這樣的選擇中被遺忘，因此媒體的「公信力」就顯的非常重要，期許每一位同學未來都能秉持公正、客觀、查證等新聞人所應擁有的特質，能成為值得被尊重的新聞從業人員。

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新聞系陳澤美主任表示，新聞人應該要具有正義感及溫度，利用報導替社會貢獻自己的力量，社會上有很多矛盾及問題，採訪及報導就是讓這些議題提升到檯面上被看見的過程，讓社會上更多人可以參與，透過溝通、討論，然後有意義的進行並達到共識，讓這些問題獲得解決，這樣社會也才就能夠繼續往前走。

本屆實體展鎖定九個台灣社會現存莫衷一是的難題，秉持新聞工作者的好奇、慎思與創想，剖析社會上多樣且矛盾的紛雜意見，畢展指導教授趙善意指出，有別於過去規定好大主題而向下發展的模式，今年所採取的是從各組主題中找出共同點，再匯流成畢展主題。

圖二：新聞畢展開幕典禮學生與師長合影留念。（圖／世新大學提供）

▲ 新聞畢展開幕典禮學生與師長合影留念。（圖／世新大學提供）

本次展覽是由二、三年級籌組「展覽統籌組」為學長姐的專題作品執行策展布展，展場呈現不同樣式的設計與趣味互動，期望參展民眾親身體驗，對懸而未決、陷入兩難的社會議題投入更深層的思考，同學也在行銷宣傳上發揮巧思，透過網路、社群推播宣傳，為畢業展內容與包裝創建跨越屆別的成果。

趙善意說，畢展主題「兩級傳流」顯現傳播過程中的特色，透過意見領袖影響所產生的分流，最後又透過意見整合匯流在一塊，代表學生們不同的報導主題也透過畢展彙整呈現給大眾，展出內容談及娼妓、大學生出路、OTT、UBI無條件基本收入、無家者等多元議題，值得大家前往觀賞，並給這些未來的新聞工作者一些鼓勵。

世新大學新聞學系108級畢業展覽《兩級傳流。兩極同流》：
展覽時間：112年05月09日 (二) ~ 112年05月11日 (四) 10:00~17:00
展覽地點：世新大學管理學院一樓大廳 (116台北市文山區木柵路一段111號)

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