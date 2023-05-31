颱風瑪娃奔向日本　國籍航空飛琉球「取消航班」一次看

▲颱風持續往日本方向移動。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

瑪娃颱風持續北上，朝向日本宮古島方向前進，長榮航空、中華航空、星宇航空、台灣虎航紛紛公布明日取消航班，搭乘旅客需留意相關資訊。

星宇航空表示，受到瑪娃颱風Mawar影響，明（1）日 JX870台北-沖繩、JX871 沖繩-台北取消。 6月2日台北-沖繩航班將放大機型以A330-900飛航，航班時間調整至16:20自桃園起飛，預計當地時間18:55抵達；返程航班20:10自沖繩起飛，預計20:50抵達桃園機場。

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台灣虎航表示，明日 IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班取消。周四（6/2）IT230 桃園-沖繩那霸航班延後至6月3日09:00起飛，且航班編號調整為IT2230。 IT231 沖繩那霸-桃園航班延後至6月3日12:30起飛，且航班編號調整為IT2231。

長榮航空表示，因受瑪娃颱風影響，明日航班異動，桃園-沖繩來回航班BR112、BR113取消。中華航空表示，取消6月1日及6月2日CI120/CI121桃園往返琉球航班。

民航局表示，受瑪娃颱風影響，今日截至1400，國內線取消24架次、延誤1架次，國際暨兩岸航線未受影響。