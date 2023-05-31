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瑪娃時速最慢3公里！氣象局盤點歷史「烏龜颱」　比散步還慢原因曝

▲▼快訊／中颱瑪娃最新位置曝光　氣象局：過去3小時強度減弱。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風北上過程時速最慢僅3公里。（圖／氣象局提供）

文／中央社

中颱瑪娃在台灣東方海面持續緩慢北移，昨天發布海上颱風警報後，一度時速僅3至4公里，今天上午才逐漸加速；與去年的颱風軒嵐諾、梅花同樣列入2000年後在台灣東方海面的龜速颱風之一。

氣象局最新颱風訊息，中颱瑪娃上午11時的中心位置在北緯21.8度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東方約420公里海面上。

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中央氣象局預報員謝佩芸告訴中央社記者，中颱瑪娃在接近台灣、到目前北移的過程中，昨天時速最慢僅3至4公里，到了今天才逐漸加速，早上約9公里的時速持續向北移動。

移動速度偏慢的原因，謝佩芸解釋，以大環境來看，颱風主要會沿著太平洋高壓的西側邊緣移動，這次瑪娃在接近台灣的這段時間，太平洋高壓的勢力東退，也讓颱風失去牽引的動力，因此才會減速。

謝佩芸表示，目前瑪娃移動速度有增加的趨勢，預估會以每小時13公里速度，向北北東轉北進行。

根據氣象局資料，行經台灣東方海面由南向北移動的颱風中，在發布警報期間曾發生滯留打轉或牛步移動（時速未達10公里）的，除了今年的瑪娃外，有紀錄以來共有6個，而2000年後的2個是在去年的強颱軒嵐諾和中颱梅花。

根據資料，強颱軒嵐諾去年8月28日於日本東南方海面生成，接著向西偏西南的方向接近台灣，最後於台灣東南方海域轉彎北上，北上過程中最慢的移動速度約每小時6公里。

同年9月11日中颱梅花發布海上颱風警報時，位置約在台北東南東方約290公里海面上，雖然一路向北移動，但時速度僅約每小時7公里，一直到13日下午才解除海上颱風警報。

謝佩芸強調「每個颱風都是個案」，影響颱風的因素很多，且移動路徑、形成位置不盡相同，所以不能就此斷言大氣環境是否有變化；不過就去年軒嵐諾、梅花及今年的瑪娃而言，減速的原因多少與太平洋高壓勢力東退有關。

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