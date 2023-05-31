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藍委籲侯友宜到各縣市溝通　洪孟楷：侯扛責稱「六日以中南部為主」

▲侯友宜31日中午到立法院拜會國民黨團黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜31日中午到立法院拜會國民黨團黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（31日）蒞臨國民黨立法院黨團召開的黨團大會。國民黨立委洪孟楷會後表示，會議中藍委各自把北中南的觀察跟侯友宜報告，侯也虛心接受，並盼大家能分進合計，而自己會一肩扛起責任，包含還未見到的人，會去努力溝通協調。黨團首席副書記長林思銘則指出，有很多藍委建議侯友宜利用這幾個月到各縣市溝通跟交流。

國民黨團31日中午召集藍委舉行黨團大會，並邀請侯友宜蒞臨，而侯約12時許抵達立法院。會議一開始，主持人洪孟楷邀請侯友宜向在場所有藍委握手致意，並一同大合影，接著國民黨團總召曾銘宗與侯依序致詞，隨後進入閉門會議。

針對閉門會議過程，洪孟楷指出，剛剛討論是非常自然，大家把椅子拉進且坐同心圓，會中也沒有人拿麥克風，看起來侯友宜是跟藍委們在同一個平台上各自討論，所以完全不是行禮如儀，而是真正的開誠布公，而侯也願意聽大家的意見，所以他非常肯定侯今來黨團接受大家的建議。

洪孟楷進一步指出，會議中藍委各自把北中南的觀察跟侯友宜報告，侯也虛心接受，且胸有成竹地知道自己現在的方向跟規劃；此外侯也提到6月1日競選辦公室正式啟動後的個人行程與選戰步驟，並與藍委交換聯繫方式，希望大家能夠分進合擊。洪說，第一這是讓民眾知道現在的執政缺是，其次是讓民眾信任侯未來當總統，能怎樣帶領台灣有更好的方向。

洪孟楷強調，侯友宜會中除了說聲抱歉外，還提到很多事情他會一肩扛起責任，包含還沒有見面到的人，會去努力溝通協調，一定會去承擔，且講了不只一次「這是我的責任」。洪認為，這代表侯不會把任何事情推給別人，而是告訴大家說他就是一個準備好的總統參選人，黨團可以信賴他，並共同往前打拼。

▲▼侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

針對有無藍委建議侯友宜早點向新北市府請假？洪孟楷表示，沒有提到這個，但侯友說現在能完全掌握市長職務，且提到星期六、日會以中南部縣市為主，但現在都會做好兼顧，倒是沒提到後續行程規劃。

而林思銘則透露，有很多藍委建議侯友宜利用這幾個月到各縣市溝通跟交流，以侯的親和力與真誠態度，相信選民會慢慢看到侯是一個能擔當大任的總統候選人。

林思銘說，這次侯友宜到立法院拜會，不管對於兩岸關係、國際跟美國關係，以及未來對於中華民國的認同、內政、打詐等，侯都提出中肯且非常有深度的看法，藍委也透過這近距離的雙向溝通，了解到侯確實有其領導能力，未來一定會讓台灣人民更能安居樂業、兩岸關係更加和平穩定，「我們對他非常有信心」。

另外對於國民黨團有無建議侯友宜如何衝刺民調支持度？國民黨團書記長謝衣鳯回應，會議中所有黨團委員都同意協助侯友宜，未來未來有抹黑、不實指控，大家都願意共同來澄清。

▲▼侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

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