通勤族愛爆捷運「1位置」！　妹子搖頭曝驚恐經歷：根本陰影

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

捷運方便又快速，是不少人出遊的首選，但如果要選擇座位會坐哪裡？日前有網友表示，自己搭乘台北捷運時，喜歡L型座位中最裡面的位置，因為不用人擠人，還可以靠著旁邊睡覺。文章曝光後引發共鳴，不少人也指出「坐這裡超爽的」，但也有女網友分享恐怖經歷，驚喊「逃生路線會被堵住」。

原PO在Dcard發文提問，「好好奇大家平常搭捷運會比較偏好哪個座位呢？」他最喜歡裡面靠窗的位置，因為不會人擠人，頭可以靠在旁邊睡覺，滑手機時也不用擔心別人會看到螢幕，腳還能伸直，加上他平時都搭紅線，所以沿路也有風景可以欣賞。

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▲捷運最喜歡哪個位子？（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起討論，不少人認同「以前愛1，現在愛3」、「每次都坐3，別人不會看到我手機的內容」、「3絕對領域，安全感十足」、「3，最喜歡往裡面躲，但人多的時候也不太好出來」、「我喜歡看外面風景，所以喜歡3」、「我只坐3，1、2容易有奇怪的人會靠很近…很噁，4是容易有人經過碰到」、「我也是喜歡3，因為我住在淡水信義線上，坐那個位子都可以看窗外的風景」、「3！人很多的時候不會一直被擠到」。

1號位子也有不少擁護者，「最喜歡1，下車比較方便，3的話也可以，不過如果2、4有坐人的話，可能會比較難出來」、「當然是1，還有地方可以靠」、「選1，3有可能會是倒退嚕，暈死你」、「1最好，可以靠、離門近」，還有人指出「以前喜歡1.3，可是疫情期間根本不敢靠著旁邊，有時候1還可以看到上一個乘客留下來的髮油，現在偏向4」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許靖騏攝）



另外，也有女網友分享坐在3號的恐怖經歷，「3有不好的回憶，有一次坐那個位置，後來很多人上車了把周遭位置坐滿後，旁邊坐了一個怪人，想跑都沒辦法…那個人的東西直接把逃生路線堵住」、「3下車很麻煩，之前遇到怪人坐4來搭訕，我站起來要下車的時候，他還故意伸長腳不讓我過，還是2號讓了點位置給我，但還是要從4的小腿那邊跨過去，根本陰影」。

另一篇文章也有女網友指出，「不管男生女生，一個人搭捷運千萬不要坐3號，如果有壞人搭檔坐在2、4，你就被堵死了，本人經歷過，勸世一下」。不少人看到後驚訝表示，「聽你這樣講才發現真的很危險，我以前超喜歡坐那個邊邊角角的位置」、「經你提醒才覺得有點危險」、「如果其他2個位子都有人，且是壞人的話，當你不敢出聲時，確實會被堵住」。

▼女網友分享經歷勸世。（圖／翻攝自Dcard）

