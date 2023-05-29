搭捷運見「男生1坐姿」！女大生嚇喊「太噁心」　網共鳴：超母湯

▲女網友分享自身搭捷運時遇到的狀況，發現不少男乘客坐下會把腿張開，影響到鄰座乘客。（示意圖／記者戴若涵攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

乘坐大眾運輸工具時，良好的乘車禮儀非常重要。一名女網友抱怨表示，自己在搭乘捷運時常遇到「雙腿大開的男性」，讓空間遭到壓縮的她覺得非常不舒服，不解男生為什麼坐下時會把雙腿打超開？貼文引發眾人熱議，立刻釣出大批網友點頭表示認同。

一名女網友在Dcard以「 坐捷運時雙腿大開的男性 」為題發文，表示自己曾在搭乘捷運時碰到2件讓她覺得不太舒服的事，「1.鄰座男生腳開開輕碰到我，後來甚至把腳一張一合來撞我大腿，因為覺得實在太噁心了，就逃到下個車廂了！2.在機捷跟陌生男性對坐，對方把一隻腳插進我的雙腳中間，他身高不高，但感覺有注意不要碰到她，原po這次就直接裝沒事。」

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原PO表示，因為這兩件事，後來坐捷運時就有特別觀察這個問題，也發現坐著會好好併攏腳的男生通常是學生或是溫文爾雅的熟男，但真的蠻多男性是打開的，只是角度不同而已，她也好奇，「想請問男生們這樣腳張開是真的有必要嗎？不這麼坐會很不舒服嗎？」

此文一出釣出不少類似經驗的苦主共鳴，「一堆男的選擇性失明，沒有不准你們張開啊，但有必要張開成這樣？」、「真的超不爽。一張車票就是一個座位，想要舒服的腳大開，就該買2張票」、「沒說坐車一定要完全併攏，但也不能張開到影響其他人」、「可能蛋蛋生芒果吧」、「請問每個腿這麼開的是ㄐㄐ可以纏腰上嗎？」、「說什麼唧唧很大的你的唧唧是消防栓膩？」。

也有男網友稱坐下時雙腿併攏會夾蛋，但反被許多藍頭轟，「不用到併攏，但不要張很開倒是真的」、「會張開的有兩種人1自私2噁男」、「完全併攏真的超不舒服，但也不用整個打開，以為自己是魔獸？」、「是沒辦法完全收合沒錯，但正常範圍打開不會干擾到坐旁邊的人才是正常的」、「男人本來就可以併攏，跟中間有沒有雞雞無關，是純粹大男人腿才不合」、「稍微收合就會卡蛋，該去檢查疝氣」。

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