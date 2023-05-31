喝混酒爛醉！男「騎錯機車」上路摔倒　酒駕+竊盜送辦

記者張君豪／台北報導

台北市一雷姓男子（58歲）27日晚間在外與友人聚餐，與朋友歡聚太開心，席間混酒暢飲，結果聚餐結束後他想騎機車離開，但鬼使神差下他以鑰匙打開他人的機車電門，發動行駛約1公里來到和平東路3段70巷時，因未戴安全帽家加上重心不穩摔車，警員上前關心發現雷男酒駕，當場將他逮捕，另外誤騎他人機車部分以竊盜罪嫌追訴。

▲雷男酒後騎錯他人機車罪加一等，遭警方依竊盜、公危等罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

這起離奇的酒駕竊車案件，警方調查肇因雷男因喝了混酒，意識相當模糊，加上他自己所騎乘的機車也較為老舊，酒後要找騎車時，隨機以自己機車鑰匙莫名發動了別人的機車並騎上路，已經構成竊盜他人機車罪嫌。

警方原為是攔查單純酒駕案件，但查證過程中才發現該機車非雷男所有，警詢問該車來源時，雷男支吾其詞，未能清楚交代該車來源，經警方致電車主確認時，才坦承持車鑰匙隨意插入路邊停放車輛鑰匙孔。雷男酒測值高達0.75MG/L，警詢後對其酒駕行為製單開罰，並依觸犯公共危險、竊盜罪嫌移送北檢偵辦。

大安警方提醒駕駛人，如有聚餐飲酒需求，以計程車、代駕或是其他代步方式往返，千萬不可自我感覺喝酒微量即逞強駕駛，而造成不可挽回的損失。另警方仍持續不定時、不定點執行取締酒駕勤務，以杜絕民眾僥倖心態，展現「酒駕零容忍」之執法決心，保障市民行的安全。

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