總統府旁偷機車置物箱　慣竊街友當場遭憲兵營長活逮

▲警方逮捕在總統府後方偷機車車內財物的黃姓街友。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

萬華區一名黃姓街友（39歲、有竊盜等多項前科）11日下午沿著總統府後方博愛路人行道，對著周邊停放車輛探頭探腦，疑有偷竊財物之意，適逢戍守總統府憲兵206旅營長於附近巡邏，發現該男徒手翻開機車車廂，便上前制止，並通報轄區介壽路派出所到場協處，警詢後依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

經警方調查，黃嫌是一名街友，有多次竊盜前科紀錄，平時多在萬華區艋舺公園一帶閒晃，當天上午黃男先在萬華區西昌街附近，拾得一支iPhone 11 pro智慧型手機，他辯稱心情不好，未將拾得物交付派出所。

警方查出，黃男當天下午又溜達到總統府附近，意圖竊取他人機車車廂內財物，沒想到正在翻找之際，就被總統府憲兵隊營長逮個正著。警方到場後，黃男坦承偷竊行為，交出竊取之黑色雨傘1把、手機1支，中正第一分局員警現場與憲兵隊官兵共同釐清狀況後，將該男依現行犯逮捕送辦。

中正一警方表示：感謝總統府憲兵隊官兵即時協助，憲警合作聯手逮捕竊盜嫌犯，共同化解治安危機，維護府院周邊安全，並提醒民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，勿讓有心人士趁機造成財產損失，共同打造良好的社會治安。

【其他新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提 顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所 拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣 瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產 女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛 偷渡遇難海巡慢半拍

