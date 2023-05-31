2賊攀牆闖空門「偷2大箱雜物」　落網卸責還辯：以為屋主過世

記者邱中岳／台北報導

北市中正第一警分局日前接獲民眾報案，有2人在凌晨翻越民宅圍牆，在庭院偷走2大箱生活雜物，警方調閱監視器鎖定2嫌到案。2名嫌犯表示，以為屋主已經過世，所以才會闖入行竊，沒想到偷雜物還要被送地檢署。

警方調查，日前有民眾在住家休息，聽見戶外庭院有異響，調閱監視器後發現有1名竊賊從圍牆攀爬進入庭院，並開門接應另名男子進入，2人在庭院內翻箱倒櫃，偷走2大箱的生活雜物後離去，屋主見狀立刻報警處理。

▲北市警局中正一分局接獲報案，有2嫌闖入庭院偷雜物，遭警方循線逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，2嫌偷走東西後，還將原本遮蓋雜物的帆布重新蓋上，企圖掩人耳目，警方透過監視器掌握2人身分，並且分別查緝2名嫌犯到案，訊後依照竊盜罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

2嫌到場後其中1人推給另外1名共犯，表示遭慫恿才會翻牆，當初以為屋內庭院的東西許久沒有翻動，直覺是屋主過世所以才無人使用，2人便一起下手闖進屋內行竊，最後得手就是舊茶具、茶葉、書籍以及衣物，並沒有值錢物品。

中正第一分局呼籲，民眾應定期檢視住宅安全性，此外警方亦有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜，屋內外及後巷是否有攀爬入內的可能。