槍案連連綠轟「快辭職」　侯友宜回擊：中央不解決問題不要苛責別人

▲侯友宜接受媒體時事訪問。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市連續幾天治安不平靜，民進黨痛批，侯聲稱的治安專業可說是千瘡百孔，如果侯市長無心市政，請盡快辭市長，讓新北市恢復正常治理。新北市長侯友宜31日上午回嗆，連續幾次槍案，他要感謝警察努力破案，「但是破案又怎樣？累得半死又怎樣？中央源頭不管制，就會源源不絕發生」、「中央不解決問題，不要一直苛責別人」。

民進黨發言人林楚茵痛批，自從新北市長侯友宜荒廢市政選總統後，新北市接二連三發生槍擊事件，日前三峽槍案後換三重，從4月19日板橋槍擊案11槍開始，到今天共一個半月，新北市共開了86槍，請問治安不安，市民怎能心安？

侯友宜上午回應表示，《遠見》雜誌在最近的評核裡面，新北市治安居前段班，末班端是高雄、台南，全台灣的「槍、毒、騙」人民深惡痛絕，但絕對不是一朝一夕，中央就是沒有做好源頭管制，對於新北發生的槍擊案，要非常謝謝警察的努力，像是三重發生的槍案，3小時就逮到人；上次的槍案，警察不眠不休在10天後也破案。

「但是破案又怎樣？累得半死又怎樣？你槍沒有管制好啊！槍管制好，就不會源源不絕發生」侯友宜指出，這些案子不是只是發生在新北市，兩天前小港及星巴克也發生槍擊案，中部在ATM也可以撿到槍，這些才是問題。

「中央應該解決問題，不要一直苛責別人，發生事情地方破案了！」侯友宜再轟，中央不把槍枝管制好，請教中央現在還有多少槍枝在外？民進黨市議員說新北市只查到200多枝不算多，那中央可以告訴我們，在外的槍枝到底有多少嗎？