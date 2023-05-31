兒歌「挖呀挖」在台爆紅！　國台辦讚傳播效果不錯

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

兒歌《小小花園》 的歌詞「挖呀挖」爆紅，被改編成各種版本。對此，國台辦今（31）日表示，早鼓勵兩岸民眾通過網路新媒體進行更多溝通和交流。對於國民黨改編的「酸民進黨」版本，國台辦則回應稱，蔡政府漠視民意，終將被民眾拋棄。

在今日的國台辦例行記者會上，新聞發言人朱鳳蓮表示，兩岸民眾通過網路快速分享熱點、便捷交流；近一個月，兒歌《花園種花》帶著「挖呀挖」的明快節奏從大陸傳到台灣，台灣很多人做了改編和傳唱，傳播效果不錯。

朱鳳蓮接著稱，鼓勵兩岸民眾通過網路新媒體進行更多溝通和交流，一起發現有趣的事，分享更多資訊和快樂。

▲國民黨發言人李明璇。（圖／記者湯興漢攝）

針對國民黨發言人李明璇改編「挖呀挖」酸民進黨政府，朱鳳蓮表示，民進黨上台7年大搞政治操弄、罔顧民生的種種倒行逆施，讓台灣民眾高度反感，通過多個版本的「挖呀挖」表達出來，「漠視民意，違背民意，終將被民眾拋棄。」

李明璇在改編的歌詞中寫道，「把我們的小手比個愛心，要用愛發電囉！準備好了，開始囉～在什麼樣的政府裡，挖呀挖呀挖？用8000億前瞻計畫，給自己人亂挖！」

另外，基隆亦有女警唱出反詐騙版的「挖呀挖」，「在小小的手機裡刷呀～刷呀～刷，讓詐騙集團在你的帳戶裡挖呀～挖呀～挖」，在網路迅速爆紅。