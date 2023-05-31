賴清德最想和習共進晚餐　國台辦：「務實台獨」說這話不奇怪嗎？

▲賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

副總統、民進黨2024總統參選人賴清德近日赴台大校園座談時表示，自己最想和中國大陸國家主席習近平共進晚餐。對此，國台辦今（31）日回應稱，一個標榜自己是「務實台獨工作者」的人說出這種話不是很奇怪嗎？

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，賴清德台獨本性不改只靠變換說辭，想給自己披上那種善意的外衣，是欺騙不了世人的。

朱鳳蓮指出，繼續頑固堅持台獨分裂立場，罔顧台灣民眾的願望和利益，最終只會把台灣推向險境；只有徹底的放棄台獨立場，才能維護台海地區的和平穩定，才能維護兩岸民眾的利益，同時才能夠推動兩岸關係和平發展。

賴清德28日受邀出席台大政治系舉辦的「2024校園總統馬拉松」座談，期間與學生進行「快問快答」環節時，被學生問到「最想跟哪位國家元首共進晚餐」，結果他秒答「習近平」，讓在場學生大感意外。

大陸外交部30日回應稱，「台灣是中國的一部分，對於台灣島內候選人的言論，我不發表評論。我想，一個中國原則是海峽兩岸都應該堅持、也是最有利於維護台海和平穩定的關鍵所在。」