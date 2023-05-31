蔡英文稱維持現狀為「最大公約數」　國台辦：和平分裂不可能得逞

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

總統蔡英文稱，和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方最大公約數。對此，國台辦今（31）日表示，謊言不可能欺世，妄圖搞「和平分裂」更是不可能得逞。

在今日的國台辦例行記者會上，朱鳳蓮表示，蔡英文這篇講話一邊空談和平，一邊赤裸裸販賣「兩國論」，兜售「台獨」主張；宣稱要「和平對話」，卻避而不談一個中國原則和「九二共識」這一兩岸對話協商的政治基礎；謊言不可能欺世，妄圖搞「和平分裂」更是不可能得逞。

朱鳳蓮接著強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是兩岸關係的真正現狀，也是國際社會的普遍共識。

朱鳳蓮最後說，「台獨」是一條走不通的絕路。我們堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

蔡英文20日舉行520就職七周年記者會時表示，台灣在全球供應鏈會持續扮演關鍵角色，台灣不是風險的製造者，是風險管控者，會跟全球民主國家共同合作化解風險，台海成為攸關全球繁榮的焦點。

蔡英文強調，現在全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平的方式片面改變現狀，「和平是兩岸的唯一選項，維持現狀作為各方最大公約數，就是確保和平之鑰。」