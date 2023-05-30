蛋荒期間偷價值200元雞蛋　竊賊「5年內再犯」這下慘了

▲莊姓男子曾有前科，今年1月間在新屋區民宅前發現2盒價值約200元雞蛋，卻趁屋主不注意順手牽羊。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子曾因案入監服刑，今年1月間騎腳踏車外出，行經新屋區某民宅前看見門口放置2盒雞蛋，莊男見無人看顧，竟下車拿了放置腳踏車置物籃後逃逸，屋主魏姓女子察覺好不容易買來價值200元雞蛋才一轉眼就不翼而飛，氣得報警處理；桃園地檢署複訊時，莊男坦承犯行，因屬於累犯，檢方依竊盜罪嫌聲請簡易判決處刑，並建請桃園地院加重其刑，莊男僅因偷2盒雞蛋將再度入監吃牢飯。

檢警調查，56歲的莊姓男子於今年1月30日晚間近8時許，騎腳踏車外出，行經新屋區魏姓女子住宅前，竟發現門口處放置2盒共計20顆雞蛋，市價約200元，莊男將雞蛋順手牽羊放置腳踏車置物籃內，魏姓女子驚覺才買來的雞蛋竟秒被偷走，氣得報警處理，楊梅警分局新屋分駐所員警調閱監視器發現是莊男所為，循線查獲莊男到案，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，莊男坦承犯行不諱，警方提供監視器截圖照片，魏姓女子則指證歷歷，檢方認為，莊男曾因公共危險罪嫌入監服刑，5年內再犯屬於累犯，偵結依竊盜罪嫌起訴，向桃園地院聲請法院簡易判決，因屬累犯並建請法院加重其刑。