快訊／貨車國1追撞聯結車「翻覆燃燒」　駕駛逃離...後方紫爆5km

▲1輛冷凍小貨車今天中午行經國一北向桃園路段時突然失控追撞前方聯結車後翻覆，小貨車隨即起火燃燒，所幸駕駛及時逃離未受困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國一北向桃園路段今（30）日中午發生一起火燒車意外，1輛冷凍小貨車疑似未保持安全距離追撞前方聯結車後翻覆在路肩，隨即起火燃燒，所幸駕駛及時逃離未受困，國一警方通知桃園市消防局派員搶救，消防人員於5分鐘內迅速撲滅火勢，但小貨車仍燒成廢鐵，但這場火燒車意外卻造成後方北向車陣逾5公里，事故原因仍待警消調查釐清。

▲1輛冷凍小貨車今天中午行經國一北向桃園路段時突然失控追撞前方聯結車後翻覆，小貨車隨即起火燃燒，消防人員灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方指出，國一北上45.7K處今天中午12時許接獲通報，1輛冷凍小貨車翻覆在路肩處，小貨車疑似追撞前方聯結車後翻覆，但小貨車隨即起火燃燒，所幸23歲劉姓駕駛及時逃離未受困，警方立即通知桃園市蘆竹消防分隊派員搶救。

蘆竹消防分隊派出3輛救護車6名警消到場灌救，經過約5分鐘搶救後於中午12時32分順利撲滅火勢，但這輛冷凍小貨車已燒成廢鐵，所幸車內無人受困。

▲1輛冷凍小貨車今天中午行經國一北向桃園路段時突然失控追撞前方聯結車後翻覆，小貨車隨即起火燃燒，消防人員撲滅火勢後清查現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方為2名駕駛進行酒測，雙方酒測值均為零未有酒駕行為，初判為小貨車疑似未保持安全距離失控桌狀聯結車釀禍，但真正肇事原因仍待進一步調查釐清，但這起事故卻造成後方逾5公里車陣，目前現場已於中午1時許處理完畢，但還在消化車陣中。

警國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。籲請用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，遇到車流回堵應開啓危險警示燈警示後車，以維行車安全。