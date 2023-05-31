曾格爾爸反擊證人！正宮律師初判「對話截圖是假造」：會再追究刑事

▲曾格爾捲不倫風波，曾爸提對話截圖證明女兒清白，正宮律師回應了。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_0821）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

「登山女神」曾格爾先前爆出私約已婚富商陳坤保泡湯過夜，遭富商妻子、公關女強人岳啟儒提告求償200萬元。曾格爾主張，自己並不知道陳、岳的夫妻關係，張姓證人出庭時則打臉此說法。曾爸拋出對話截圖反擊，稱陳曾向女兒表示已離婚。對此，岳啟儒律師回應了，「初判對話截圖是假造」。

曾格爾先前曾主張，自己不知道陳坤保與岳啟儒間的夫妻關係，但一名張姓證人出庭時表示，2021年11月間自己與曾格爾、曾的小編、陳坤保相約在陳家約聚會，席間陳坤保還開心地向大家介紹岳啟儒是他的太太。此一證詞，打臉曾的說法。

▲曾格爾先前主張不知陳坤保婚姻狀況，遭證人證詞打臉，曾爸提出對話截圖反擊。（圖／曾格爾父親提供）

但曾爸提出對話截圖反擊，由內容可發現，陳坤保曾傳訊告知曾格爾，「先前就跟啟儒姐離婚了」，但未獲曾格爾回應，陳坤保還於2022年1月31日後斷斷續續傳給曾格爾，「新年快樂」、「我們還是共同經營公司」、「緊張、期待，祝順利、平安」、「在生氣嗎？」、「我擔心」、「只是因為小孩跟公司」等訊息。

針對曾爸提出的對話截圖，正宮岳啟儒的律師表示，「初判對話截圖是假造，畢竟之前連曾格爾對話都能假造了，若確定是假造，會再追究刑事責任。」