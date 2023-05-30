　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾格爾被控泡湯已婚富商　證人曝關鍵聚會：她早知夫妻身分

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被控不倫已婚富商陳坤保，遭富商的妻子、公關女強人岳啟儒提告求償200萬元。士林地院昨日（29日）開庭並開放民眾旁聽，曾格爾未親自出庭，但她先前主張不知道陳、岳兩人是夫妻關係；張姓證人則表示，曾格爾2021年間曾帶著小編前往陳家聚會，當時岳啟儒返家時，陳坤保有向大家介紹岳是他的太太，曾應該清楚知道兩人的關係。

▲▼曾格爾難掩悲傷情緒哭訴登峰失敗。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

▲曾格爾的臉書近日都在分享登山經驗。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

張姓證人表示，2021年11月8日包括自己、曾格爾、曾的小編、陳坤保相約在陳家聚會，因為陳坤保喜歡運動，也很崇拜、尊重運動員，曾格爾則知道陳人脈很廣，所以前往陳家募資，同時希望岳啟儒幫忙進行公關、宣傳登山活動，以及帶她參加時尚活動。

張姓證人提到，當天岳啟儒比較晚回家，直到隔日凌晨1時許才到家，陳坤保看到岳啟儒回來，還開心向大家介紹岳是他的太太，這些曾格爾都有看到，後來自己先行離開，曾格爾等人仍繼續留在屋內。

岳啟儒的律師表示，陳坤保、曾格爾在2022年8月29日一同入住三二行館，甚至傳送「昨晚沒防護，記得買藥吃喔（陳曾證稱是胃藥）」等訊息，因此認為兩人曾發生親密行為，侵害岳的配偶權。

曾格爾本人未出庭，而是透過父親表示，因為律師解除委任，希望能夠展延言詞辯論期日。全案將在7月31日續行程序。

而兩名當事人事後也未在臉書等社群平台發表相關文章，曾格爾的臉書貼文停在5月26日，最新一篇文章是在分享挑戰全程不使用輔助氧氣，「無氧」攀登聖母峰的最高點8225公尺；岳啟儒的臉書最新文章則是在談論準備出版新書的規劃。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里
北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過
公園「外星怪蟲」蠕動片瘋傳　內行人一眼認出驚：比貓熊還稀有
劉芒入死亡名單！　人設翻車「超慘下場」曝光
北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房
鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！　極品臉蛋曝光
李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」　鄰居曝：平時很少看到他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里

快訊／三重凌晨槍響！　警現場查獲13枚彈殼

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

收賄停職警竟升官！　他靠1方法洗白等任官

北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房

曾格爾被控泡湯已婚富商　證人曝關鍵聚會：她早知夫妻身分

天道盟小弟毒駕失控脫衣　護女友暴走嗆警！車上搜出大麻+雙刀

情慾版挖呀挖「後座男當街摸16秒」　女騎士瞇眼忘了綠燈

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里

快訊／三重凌晨槍響！　警現場查獲13枚彈殼

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

收賄停職警竟升官！　他靠1方法洗白等任官

北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房

曾格爾被控泡湯已婚富商　證人曝關鍵聚會：她早知夫妻身分

天道盟小弟毒駕失控脫衣　護女友暴走嗆警！車上搜出大麻+雙刀

情慾版挖呀挖「後座男當街摸16秒」　女騎士瞇眼忘了綠燈

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里

「HONDA入門房車」推改款！1.0渦輪、1.5油電動力　油耗21.2km／L

快訊／三重凌晨槍響！　警現場查獲13枚彈殼

病毒很兇！大人小孩高燒2天　醫揭染這病機率提高

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

五角大廈：中國正式拒絕與美進行防長對話

都被拍到約會校花「高凌風兒新歡曝」！餐廳吃到最後往下滑…黏TT閃炸

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

窗外出現氣噗噗獼猴！近距離傲視貓貓+屋主

社會熱門新聞

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

五股公寓大火　在地人看濃煙嚇傻

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

女騎士遭輾亡！他肇逃再撞人下場曝

巴哈被刪文　他試1萬次密碼整女板主

國小主任狂吃7女拍肉片　「整個學校都是他砲房」

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

少年撞球間撞到人　3人圍毆1中刀

5億高中生案　導演親曝「賴家人」日常

女獨睡飯店「整群醉男闖入」　竟是櫃台開門

母抱女遭貨車撞飛雙亡！駕駛代價曝

更多熱門

相關新聞

孝子不滿醫師回話　買冥紙怒撒醫院

孝子不滿醫師回話　買冥紙怒撒醫院

按捺不住心中怒氣！熊姓男子不滿其父親經醫師執行口腔切片後，導致右手無法動彈，好奇向口腔外科張姓主治醫師詢問狀況時，張醫則回「不甘他的事」，熊男一氣之下，跑到醫院2樓大廳撒冥紙，被警方依違反社會秩序維護法移送，內湖簡易庭認他藉端滋擾公眾得出入之場所，裁罰1000元；可抗告。

獨／女富商遭劫500萬爆內鬼　弘仁會大咖藏鏡人落網　

獨／女富商遭劫500萬爆內鬼　弘仁會大咖藏鏡人落網　

曾格爾痛哭道歉！2度無氧攀聖母峰失敗

曾格爾痛哭道歉！2度無氧攀聖母峰失敗

把酒精當額溫槍！餐廳領班誤傷3歲童代價曝

把酒精當額溫槍！餐廳領班誤傷3歲童代價曝

媽媽遺體塞冰箱5年！男詐領補助73萬出庭認罪

媽媽遺體塞冰箱5年！男詐領補助73萬出庭認罪

關鍵字：

曾格爾岳啟儒士林地院

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」！鄰居曝：平時很少看到他

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面