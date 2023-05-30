曾格爾被控泡湯已婚富商　證人曝關鍵聚會：她早知夫妻身分

記者黃翊婷／綜合報導

「登山女神」曾格爾被控不倫已婚富商陳坤保，遭富商的妻子、公關女強人岳啟儒提告求償200萬元。士林地院昨日（29日）開庭並開放民眾旁聽，曾格爾未親自出庭，但她先前主張不知道陳、岳兩人是夫妻關係；張姓證人則表示，曾格爾2021年間曾帶著小編前往陳家聚會，當時岳啟儒返家時，陳坤保有向大家介紹岳是他的太太，曾應該清楚知道兩人的關係。

▲曾格爾的臉書近日都在分享登山經驗。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

張姓證人表示，2021年11月8日包括自己、曾格爾、曾的小編、陳坤保相約在陳家聚會，因為陳坤保喜歡運動，也很崇拜、尊重運動員，曾格爾則知道陳人脈很廣，所以前往陳家募資，同時希望岳啟儒幫忙進行公關、宣傳登山活動，以及帶她參加時尚活動。

張姓證人提到，當天岳啟儒比較晚回家，直到隔日凌晨1時許才到家，陳坤保看到岳啟儒回來，還開心向大家介紹岳是他的太太，這些曾格爾都有看到，後來自己先行離開，曾格爾等人仍繼續留在屋內。

岳啟儒的律師表示，陳坤保、曾格爾在2022年8月29日一同入住三二行館，甚至傳送「昨晚沒防護，記得買藥吃喔（陳曾證稱是胃藥）」等訊息，因此認為兩人曾發生親密行為，侵害岳的配偶權。

曾格爾本人未出庭，而是透過父親表示，因為律師解除委任，希望能夠展延言詞辯論期日。全案將在7月31日續行程序。

而兩名當事人事後也未在臉書等社群平台發表相關文章，曾格爾的臉書貼文停在5月26日，最新一篇文章是在分享挑戰全程不使用輔助氧氣，「無氧」攀登聖母峰的最高點8225公尺；岳啟儒的臉書最新文章則是在談論準備出版新書的規劃。