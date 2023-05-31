曾格爾泡湯富商！喊不知已婚遭證人打臉　曾爸曝光「對話截圖」怒了

▲曾格爾私約泡湯過夜，遭富商妻子岳啟儒提告求償200萬。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾 Grace Tseng）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

「登山女神」曾格爾先前爆出私約已婚富商陳坤保泡湯過夜，遭富商妻子、公關女強人岳啟儒提告求償200萬元。曾格爾主張，自己並不知道陳、岳的夫妻關係，士林地院29日開庭時，一名張姓證人則打臉此說法。為此，曾爸拋出對話截圖，透過對話可見，陳坤保曾對曾格爾稱，「先前就跟啟儒姐離婚了」。

針對此案，士林地院29日開庭，並開放民眾旁聽，曾格爾並未親自出庭，而是透過曾爸表示，因為律師解除委任，希望能夠展延言詞辯論期日。

曾格爾先前曾主張，自己不知道陳坤保與岳啟儒間的夫妻關係，但一名張姓證人出庭時表示，2021年11月間自己與曾格爾、曾的小編、陳坤保相約在陳家約聚會，席間陳坤保還開心地向大家介紹岳啟儒是他的太太。此一證詞，打臉曾的說法。

▲曾格爾先前主張不知陳坤保婚姻狀況，遭證人證詞打臉，曾爸提出對話截圖反擊了。（圖／曾格爾父親提供）

但曾爸提出對話截圖反擊，由內容可發現，陳坤保曾傳訊告知曾格爾，「先前就跟啟儒姐離婚了」，但未獲曾格爾回應，陳坤保還於2022年1月31日後斷斷續續傳給曾格爾，「新年快樂」、「我們還是共同經營公司」、「緊張、期待，祝順利、平安」、「在生氣嗎？」、「我擔心」、「只是因為小孩跟公司」等訊息。

曾爸更氣憤表示，這根本就是「柬埔寨詐騙手法翻版，這種叫愛情詐騙，捉姦在床都沒有用了，哀鳳對話有什麼用，根本不是富商啊！小女生去睡老頭子，這叫仙人跳，現在是兩個加起來一百歲來仙人跳，有道理嗎？」

曾爸怒指，「我們曾格爾不會愛上這個老男人，爸爸不是沒有錢，她是喜歡靠自己，法官拖越久越有真相可言，就知道誰在說謊，外遇定義是兩個人都有家室，我們曾格爾沒結婚啊，這不構成外遇。」