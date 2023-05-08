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不給千萬分手費就PO裸照！假律師恐嚇「馬術公主」：比曾格爾勁爆

▲▼富邦行銷管理顧問有限公司負責人周方慰涉嫌違反《銀行法》遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

▲周方慰無照執行律師業務，還涉嫌恐嚇要把前女友的裸照公開遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

男子周方慰沒有律師資格，竟幫2間公司打官司，總共騙得188萬元，還因為被稱為「馬術公主」的前女友要分手，恐嚇要1000萬元本票的分手費，否則「讓大家欣賞一下你的身材」、「香香的一線鮑」、「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，台北地檢署8日依違反《律師法》、恐嚇取財未遂等罪起訴周方慰。

曾與多名釋憲者分別提案，促成大法官作成通姦除罪化的周方慰，是富邦行銷管理顧問公司負責人，2013年3月14日起到2018年2月1日起，受兆豐國際財務顧問公司委任，向法院以兆豐法務的身分，向債務人提起第三人異議之訴等民事事件訴訟代理人，藉此向兆豐收取115萬元報酬。

起訴指出，周方慰另外在2016年5月12日到2020年2月3日又受開得數位科技顧問有限公司委託，擔任民事訴訟代理人，收取73萬元，違反未取得律師資格、意圖營利而辦理訴訟事件罪。

更可惡的是，2022年12月29日起，周方慰因不滿女友提出分手，連續以LINE通知前女友：「你就開一張1000萬元的銀行本票，直接寄到信義路的地址就行了」，「當作我精神賠償」，「看看他們到底是怎麼教育你的，才會讓你這個知名的馬術公司找男人來包養兩年」，「你剛開始引誘我的裸照，我也會適時地刊登出來」，「我是個守法的人，所以我只會將已經發生的事實包括你最喜愛的性愛姿勢，皮膚粉嫩等等都毫不保留地寫出來」。

周方慰還揚言，「大家都稱讚你是一線鮑，但一點都不臭這個優點，讓大家知道」、「香香的一線鮑」、「先讓你的家人欣賞一下」、「而且是圖文並茂哦」、「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」，前女友心生畏懼提告，檢察官傳喚周方慰到案，當庭扣押手機，才讓周方慰無法得逞。

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