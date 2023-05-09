快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾神隱　父現身怒罵：霸凌我女兒

記者劉昌松／台北報導

「登山女神」曾格爾因與人夫私約泡湯，遭正宮岳啟儒求償200萬的桃色糾紛還沒結束，網路上許多山友不斷質疑過去曾格爾創下的世界登山紀錄真實性，其中知名登山客蔡日興與江姓女網友因而遭曾格爾控告妨害名譽，台北地檢署9日下午開庭，曾格爾沒現身，反倒是曾父曾國良在偵查庭外暴走怒斥2名被告：「你們霸凌我女兒！」

▲曾格爾控告2名網友質疑她登山紀錄造假涉嫌妨害名譽。（資料照／翻攝自曾格爾Facebook）

據了解，臉書粉專「魔鏡熊登山客」管理者蔡日興是登山界知名人士，很早以前就對「商業登山」表達過反感，曾格爾疑因邀約贊助而與人夫有染的消息傳出後，蔡日興不斷在臉書上解釋曾格爾的登山爭議事件。

▲知名登山客蔡日興挨告 。（圖／記者劉昌松攝）

蔡日興甚至發表了一篇文章質疑曾格爾是「超級厲害的P圖登山家」，在臉書上化名「絞肉機女神」的江姓女子則多次批評曾格爾「豪洨」，認為曾格爾的登山紀錄造假，2人都因批判言論而遭曾格爾提告。其中蔡日興受訪表示，如果有人提出的證據無法讓他相信創下世界紀錄，他因提出質疑而挨告，讓他覺得有點冤枉。

▲蔡日興PO文質疑曾格爾「超級厲害的P圖登山家」。（圖／翻攝魔鏡熊登山客粉專）

台北地檢署9日原本預計傳喚曾格爾與2名被告一起出庭，釐清提告範圍以及答辯方向，但曾格爾缺席，曾格爾的父親則是不請自來，在偵查庭外等候時，對蔡日興大發脾氣，怒斥：「你們霸凌我女兒！」引來多名法警關切維持秩序後，就默默消失在北檢大門外，蔡日興與江女則是在1個多小時偵訊後才離開北檢。