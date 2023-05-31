赴陸禁團令仍未解　國台辦：誰為台灣旅遊業著想「一目了然」

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對兩岸至今仍未完全恢復旅遊交流，國台辦今（31）日回應稱，大陸19日已恢復台灣旅行團到大陸，但民進黨仍未解除，「兩相對比之下，誰在為台灣同胞和旅遊業者著想，誰站在他們利益的對立面是一目了然的。」

國台辦新聞發言人朱鳳蓮表示，陸委會聲稱所謂需要理由「旅遊小兩會」進行協商是完全站不住腳的，「我們一貫秉持台灣同胞在兩岸之間便利的往來，台灣民眾來大陸團隊有早在30年前就已經逐漸形成了常態，根本就不需要兩岸協商。」

朱鳳蓮稱，台灣方面明令禁止台灣民眾來大陸團隊游是過去多年來從來沒有過的，「民進黨當局拒不解除禁令，只會損害台灣民眾和旅遊業界的利益，不得人心。」

針對大陸19日已恢復台灣旅行團到大陸，陸委會回應稱，歡迎對岸解除這項禁令，但兩岸觀光因疫情及陸方基於特定因素考量等因素，已暫停3年多，重新恢復之前，必需雙方經由既有的機制進行溝通，作好安排。

總統蔡英文總統日前公開提到，兩岸在疫後可逐步恢復交流，包括旅遊在內，我交通部正在討論中。交通部表示，相關內容尚待討論，「容我們保留」，會加快腳步確定方案達成共識；另上月起，對華語領隊也辦理講習訓練，以利後續開放省下準備期。