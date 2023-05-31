生完孩子「零房事」　夫忍31年才離婚

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）與小梅（化名）結婚後經常因為個性差異等事情起爭執，而且自從1992年妻子懷孕之後，雙方就再也沒有性生活，他一直忍到2013年6月才提出離婚，但妻子不答應，僅簽訂分居協議書，之後便開始分居，期間沒有任何交流、關心，他忍了31年實在是忍不下去了，因此決定向新竹地院訴請離婚，並在日前獲得法官裁准。

▲阿強想和小梅離婚，但小梅不願意。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中提到，和小梅婚後因為個性差異、性事及子女養育問題頻頻發生爭執，妻子時常吵著要離婚，動不動就把他鎖在房門外，有時候對他和孩子視若無睹長達數天或1個月；由於妻子不喜歡小孩，兩人婚後房事的次數屈指可數，1992年間妻子好不容易同意生孩子，結果懷孕之後，夫妻倆就再也沒有發生過性行為，並且在孩子4歲時開始分房，妻子每天下班就把自己鎖在房門內，兩人雖然住在一起，卻沒有任何互動，他一直忍到2013年6月才提出離婚。

然而，小梅不同意離婚，僅簽訂分居協議書，娘家人也極力反對，阿強無奈之下只好同意先分居，但在分居期間，雙方完全沒有任何言語交流，也未曾互相關心，2022年初因為疫情關係，他一度沒有落腳處，詢問妻子能否回去暫住，卻遭到不讀不回，回顧過去這31年的生活，他覺得雙方早已沒有婚姻之實，因此決定向法院訴請離婚。

小梅則表示，阿強因為撥打色情電話遭到詐欺，又與大陸籍女子發生婚外情並生下孩子，先後匯款人民幣39萬元給對方，被她抓包才坦承外遇，況且2013年6月也是丈夫先提出分居並搬離住處，丈夫是單方面可歸責的的一方，自然不得依據《民法》第1052條第2項規定訴請離婚。

新竹地院法官認為，阿強確實曾經因為撥打色情電話遭詐騙，也與小三外遇生子，但小梅在2012年間知悉此事，仍選擇原諒，等於放棄就此所得請求之權利，之後也不能再以此為主張或爭訟。

法官接著指出，阿強在2013年6月便決意離婚，是小梅不同意，並希望保留分居3年的緩衝時間，可是在這3年期間，她未曾嘗試與阿強修復關係，之後阿強傳訊息表明希望好聚好散，她也不讀不回，可見她長期迴避與丈夫正面溝通，消極放任有名無實的婚姻長達10年，實在難以認定她還有維持婚姻的意願，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。