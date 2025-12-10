　
社會焦點

宜蘭急產驚喜現場！孕婦路邊產子　消防馳援母嬰平安送醫

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣消防局昨（9）日接獲報案，指一名30歲孕婦腹部持續陣痛，急需送醫。宜蘭分隊立即派遣救護車出勤，由高級救護技術員徐譜桓、楊常淨及中級救護技術員吳俊翰三人前往現場執行救援任務。救護人員抵達現場時，驚見孕婦已在宜蘭國小幼兒園外的馬路旁分娩，胎兒提前出生。

▲▼宜蘭30歲陳婦在宜蘭國小幼兒園外面產下男嬰，消防救援母子送醫均安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭30歲陳婦在宜蘭國小幼兒園外面產下男嬰，消防救援，母子送醫均安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

幼稚園主任在場安撫產婦情緒，消防隊員迅速展開評估，確認新生兒生命跡象穩定，產婦意識清楚。隨後，救護人員協助產婦上車，並立即為新生兒夾上臍帶、抽吸口鼻分泌物，包裹保暖。經評估，新生兒心跳穩定，每秒約3下，APGAR Score達8分。確認母嬰狀況良好後，救護車迅速將母子送往陽交大醫院，圓滿完成急產救護任務。

▲▼宜蘭30歲陳婦在宜蘭國小幼兒園外面產下男嬰，消防救援母子送醫均安。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

救護隊員吳俊翰表示，這是他首次協助急產接生，接獲報案時得知嬰兒已出生，內心既緊張又興奮。他說，平時訓練的技能終於派上用場，抵達現場看到新生兒的瞬間，立刻進入備戰狀態，展現接生技術。聽到寶寶洪亮的哭聲，他感嘆生命的偉大，並感到幸運能迎接新生命。

高級救護技術員徐譜桓則分享，急產救護任務讓人緊張，但聽到寶寶哭聲後才稍稍放下心。他感謝產婦冷靜配合，讓救援過程順利完成。他也祝福新生兒未來健康平安成長。

另一名隊員楊常淨表示，現場聽到寶寶哭聲及看到產婦安心的表情，內心充滿感動。他認為，能運用平時所學技術幫助他人，完成這項光榮任務，讓他深刻感受到訓練的價值。

宜蘭縣消防局局長徐松奕對此次救援行動表示肯定，認為隊員處置得宜，展現平日扎實訓練成果。他指出，急產案件雖然少見，但隊員能在緊急情況下迅速評估、妥善接生並確保母嬰安全，值得讚揚。

徐松奕也提醒，孕婦若出現羊水破裂、子宮規律性收縮、出血或其他明顯生產徵兆，應立即撥打119，消防救護人員將提供適切協助，保障產婦及新生兒安全。

12/08 全台詐欺最新數據

宜蘭路邊產子孕婦急產

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

