禮讓行人被追撞！肇逃挨罰3千　「輕微撞擊沒感覺」法院判免罰

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

鍾姓男子駕駛自小客車右轉路口時煞車禮讓行人，後方機車因來不及反應擦撞倒地受傷。警方認定鍾男肇事逃逸，開罰3000元。但鍾男堅稱並未察覺事故發生，認為遭誤認為肇逃，因此提起行政訴訟。法院調閱監視器比對車損、撞擊狀況後，認為整起事故屬輕微擦撞，鍾男無從確知自身涉入事故，撤銷原處分，判鄭免罰。

判決書指出，鍾姓男子今年3月27日下午駕駛自小客車，行經高雄市鳳山區光復路二段，準備右轉澄清路口時，因行人突然通過，他的車輛啟動智慧駕駛輔助系統，偵測到行人後自動急煞，結果後方洪姓騎士來不及煞車，從後方擦撞後人車倒地並受傷。

然而，鍾男當時並未下車查看，也未通知警方就直接駛離，警方事後依據洪男報案，認定鍾男有「肇事致人受傷卻未依規定處置並通報」的違規情形，依《道路交通管理處罰條例》裁罰新臺幣3000元。鍾男不服，提出行政訴訟。

鍾男主張，車輛因禮讓行人煞停，他未感受到任何撞擊，也未聽到異聲，完全不知後方發生事故；此外，他的車尾沒有任何損傷、無維修紀錄，顯示撞擊力道極輕。自己無法預見後方車輛會追撞，因此無從得知事故發生，更不存在故意逃避責任的情形。

警方則依道路交通事故圖、採證照片及傷者筆錄指出，洪男確實受傷且機車有明顯擦撞痕跡。警方認為，雖撞擊不重，但車禍仍然屬「肇事致人受傷」，鍾男依法應停車、協助救護並等候警方處理，即使沒有肇事責任，也須履行法定義務，故請求法院駁回其訴。

但法院調閱監視器後認為，事發當時天氣良好，行人進入斑馬線後，鍾男的車輛突然煞停，洪男機車緊貼其後而擦撞。從畫面可見，撞擊力道輕微，車身並未明顯晃動；而鍾男車尾亦無刮痕或凹陷，反觀機車車頭僅出現黑色擦痕及輕微裂痕，顯示碰撞等級極低。

另外，錄影畫面中也未見洪男上前拍打車窗或呼喊示警，鍾男在禮讓行人後正常駛離，並無任何「刻意逃逸」的行為跡象。

法院指出，依法律規定，駕駛人若根本不知道事故發生，即無從產生「未依規定處置」的故意或過失。綜合影像、車損及現場情況，認為行政機關未能證明鍾男確實知悉事故，原處分證據不足，因此判決撤銷裁罰，鍾男勝訴。