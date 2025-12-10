　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

禮讓行人被追撞！肇逃挨罰3千　「輕微撞擊沒感覺」法院判免罰

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

鍾姓男子駕駛自小客車右轉路口時煞車禮讓行人，後方機車因來不及反應擦撞倒地受傷。警方認定鍾男肇事逃逸，開罰3000元。但鍾男堅稱並未察覺事故發生，認為遭誤認為肇逃，因此提起行政訴訟。法院調閱監視器比對車損、撞擊狀況後，認為整起事故屬輕微擦撞，鍾男無從確知自身涉入事故，撤銷原處分，判鄭免罰。

判決書指出，鍾姓男子今年3月27日下午駕駛自小客車，行經高雄市鳳山區光復路二段，準備右轉澄清路口時，因行人突然通過，他的車輛啟動智慧駕駛輔助系統，偵測到行人後自動急煞，結果後方洪姓騎士來不及煞車，從後方擦撞後人車倒地並受傷。

然而，鍾男當時並未下車查看，也未通知警方就直接駛離，警方事後依據洪男報案，認定鍾男有「肇事致人受傷卻未依規定處置並通報」的違規情形，依《道路交通管理處罰條例》裁罰新臺幣3000元。鍾男不服，提出行政訴訟。

鍾男主張，車輛因禮讓行人煞停，他未感受到任何撞擊，也未聽到異聲，完全不知後方發生事故；此外，他的車尾沒有任何損傷、無維修紀錄，顯示撞擊力道極輕。自己無法預見後方車輛會追撞，因此無從得知事故發生，更不存在故意逃避責任的情形。

警方則依道路交通事故圖、採證照片及傷者筆錄指出，洪男確實受傷且機車有明顯擦撞痕跡。警方認為，雖撞擊不重，但車禍仍然屬「肇事致人受傷」，鍾男依法應停車、協助救護並等候警方處理，即使沒有肇事責任，也須履行法定義務，故請求法院駁回其訴。

但法院調閱監視器後認為，事發當時天氣良好，行人進入斑馬線後，鍾男的車輛突然煞停，洪男機車緊貼其後而擦撞。從畫面可見，撞擊力道輕微，車身並未明顯晃動；而鍾男車尾亦無刮痕或凹陷，反觀機車車頭僅出現黑色擦痕及輕微裂痕，顯示碰撞等級極低。

另外，錄影畫面中也未見洪男上前拍打車窗或呼喊示警，鍾男在禮讓行人後正常駛離，並無任何「刻意逃逸」的行為跡象。

法院指出，依法律規定，駕駛人若根本不知道事故發生，即無從產生「未依規定處置」的故意或過失。綜合影像、車損及現場情況，認為行政機關未能證明鍾男確實知悉事故，原處分證據不足，因此判決撤銷裁罰，鍾男勝訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男「窄裙黑絲」扮辣妹！吸安開車載男網友　車上搜出喪屍煙彈

纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索再拘6人！1女600萬交保

鎖定10年老機車「4天偷7輛」　白色拖鞋太搶眼...囂張竊賊被逮

快訊／台鐵埔心=楊梅事故！男站平交道「遭自強號撞」　命危搶救中

夫妻攀玉山高山症發作　黑鷹直升機火速吊掛救援

快訊／台中146年古蹟「摘星山莊」整修　工人搬磚頭突倒地身亡

北市東區海派私房菜遭潑漆砸門！多名黑衣人1分鐘快閃

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

男「窄裙黑絲」扮辣妹！吸安開車載男網友　車上搜出喪屍煙彈

纏訟19年終定讞！前北市議員許富男貪污判6年　須追徵近900萬

快訊／男平交道上「遭自強號撞擊」！　送醫搶救無效亡

台南高官特支費當私人ATM慘了　老婆逛街購物吃好料全都公家出

太子集團豪奢遊艇涉洗錢　北檢14路搜索再拘6人！1女600萬交保

鎖定10年老機車「4天偷7輛」　白色拖鞋太搶眼...囂張竊賊被逮

快訊／台鐵埔心=楊梅事故！男站平交道「遭自強號撞」　命危搶救中

夫妻攀玉山高山症發作　黑鷹直升機火速吊掛救援

快訊／台中146年古蹟「摘星山莊」整修　工人搬磚頭突倒地身亡

北市東區海派私房菜遭潑漆砸門！多名黑衣人1分鐘快閃

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

【南迴搞軌案主謀出獄】李泰安回老家低調生活　當工程老闆「不再吊兒郎當」

社會熱門新聞

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

檳榔攤殺人畫面曝光！　闆娘上腹慘遭惡嫌「橫剖30cm」

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

更多熱門

相關新聞

駕駛喊冤沒闖紅燈求撤單　法官狠打臉

駕駛喊冤沒闖紅燈求撤單　法官狠打臉

吳姓男子駕駛自小客車行經屏東縣鹽埔鄉維新路、新圍國小前路口時闖紅燈，遭當場舉發並開罰2700元，記違規點數3點。吳男喊冤，稱自己是綠燈通過、到路中才轉紅燈，警方沒現場攔停，且舉發有瑕疵，提出行政訴訟；法院審理，比對行車紀錄器放大截圖、街景位置與標線，認定吳男實際在紅燈亮起後才通過停止線，警方舉發程序也無不當，駁回吳男訴訟。

台中男撞死行人「獲原諒求緩刑」　法官不准

台中男撞死行人「獲原諒求緩刑」　法官不准

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

勸阻學生走廊抽菸　國中師遭狂扁

高雄捷運站前驚悚車禍！兩車對撞5人送醫

高雄捷運站前驚悚車禍！兩車對撞5人送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

關鍵字：

高雄車禍禮讓行人肇逃爭議法院判決行政訴訟

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面