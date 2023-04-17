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社會 社會焦點 保障人權

人妻自拍裸照喊話老王＋小王「快上我」　夫見超綠對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹王姓人妻被丈夫抓包外遇柯姓及陳姓男子，還互傳露骨訊息，包含「這樣以後我會不會被你玩壞掉」、「快上我」、「車上要戴套套」等等，以及自拍裸照。雖然王女反控丈夫婚後結交特種行業小姐，夫妻早已分居各過各的，但新竹地院審理後仍判她和小王們應分別賠償12萬、15萬元。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲王女被丈夫抓包外遇柯男以及陳男。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

王女的丈夫在判決書中主張，2022年4月間意外透過LINE及相簿，發現妻子長期分別與柯男、陳男交往，他們不僅會互稱「老公」、「老婆」、「寶貝」，還會傳送充滿性暗示的對話，例如「快上我」、「快一點我忍不住了，我快要爆掉了」、「你到了嗎？這樣以後我會不會被你玩壞掉」、「車上要戴套套，你也不舒服」、「幹嘛，想被我咬雞雞喔」。

王女的丈夫表示，除了這些露骨對話之外，妻子還曾在旅館內自拍裸照，保存和柯男一起出遊的照片，也會和陳男相摟外出，種種行為顯然皆已超出男女正常交往範疇，侵害他的配偶權，因此決定對3人提告求償150萬元。

對此，王女反控，丈夫婚後沉迷於酒店、三溫暖等聲色場所，還因為結交特種行業小姐而打算離婚，雙方從2014年10月左右開始分居，丈夫在這段期間從未盡責照顧子女，並向她借款160萬元，當時夫妻倆已有各自的交往關係，互不干涉，沒想到丈夫2022年4月間趁著探視子女的時候，竊取她的手機資料，並以此提告。

王女堅稱，就算她同一時間內與柯男、陳男有不正當的交往關係，對於丈夫侵害的配偶權也只有一個，不會因為跟不同人交往而有數個損害賠償發生。而柯男及陳男經過法院合法通知，皆未出庭，但在提出的聲明中坦承確實曾與王女交往，並表明丈夫的求償金額過高。

新竹地院法官審理後認為，柯男和陳男在交往期間都知道王女尚未離婚，3人均為思慮成熟、具有判斷是非能力的成年人，卻做出超乎一般異性朋友間正常應對舉止界線的曖昧及親密行為，丈夫依法求償並無不妥，最終判王女和柯男應連帶賠償15萬元，王女和陳男則要連帶賠償12萬元，全案仍可上訴。

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