婆婆下指令「要38週孕婦掃樓梯」！丈夫一句話...網全炸鍋

▲女網友分享自己懷孕38週時，被要求掃整棟透天厝的樓梯，引起廣大網友共鳴與批評。（示意畫面／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名懷孕38週的準媽媽在社群平台發文，表示婆婆要求她打掃整棟樓的樓梯，儘管腹部沉重、行動不便，丈夫卻未替她緩頰，僅將婆婆的要求原封不動轉述，讓她感到錯愕與委屈。該貼文曝光後引發熱烈討論，多數網友痛批丈夫未盡保護責任，更直指婆婆要求不近人情。

原PO在在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」說明，自己當時已進入懷孕後期，肚子明顯隆起，行動重心不穩，加上家中樓梯狹小又陡峭，若進行打掃，極有可能發生跌倒意外。她表示，並不認為懷孕就必須完全停止做家事，但掃樓梯屬於高風險動作，在臨盆階段尤其不適合，卻仍被要求負責整棟樓的清潔，讓她內心相當不安。

她也提到，該項要求並非婆婆親口向她提出，而是由丈夫「轉達」，但過程中並未替她考量身體狀況，也未主動表示願意代為處理，形同默認此事為她應盡的責任。原PO無奈表示，對於丈夫未能站在保護妻子與胎兒的立場發聲，感到相當失望。

貼文一出，立即湧入大量網友留言，多數回應皆力挺原PO，認為丈夫與婆婆的做法欠缺基本體諒。有人怒批：「妳老公沒手嗎？不會自己去掃？」「38週還叫人掃樓梯，是不怕出事嗎？」也有網友直言：「這不是家務問題，而是安全問題。」

部分網友指出，樓梯清潔涉及上下移動、彎腰與重心不穩，對孕婦而言風險極高，建議原PO應直接拒絕，以免發生不可挽回的後果。亦有留言表示：「拒絕不等於不孝，是對自己與孩子負責。」「如果連這點都不替妳擋，那以後只會更糟。」

另有不少網友分享自身經驗，提及曾在孕期被要求搬重物、清洗高處、長時間站立，結果導致宮縮或受傷，直言孕期後段應以安全為首要，家務責任本應由家中其他成員共同分擔。

也有少數人持不同看法，認為若孕婦身體狀況允許，從事簡單家務未必不妥，但仍多數共識認為，「掃樓梯」並非輕度勞動，更不適合臨盆在即的孕婦從事。

該篇貼文持續發酵，也引發網友對夫妻責任、婆媳權力結構與孕期勞動界線的討論。有留言直指，真正的問題並不在於「掃不掃」，而在於家中是否有人願意承擔責任，以及是否將孕婦的安全放在第一位。

