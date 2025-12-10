　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連江地檢署司法相驗研討會　「5億高生中墜亡」列3大指標名案

▲連江地檢署推司法相驗研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江地檢署法醫相驗研討會登場，潘至信醫師解析三大指標名案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／連江報導

福建連江地檢署今（10日）下午2時於大禮堂舉辦「司法相驗精進計畫」之「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，由法務部法醫研究所知名法醫潘至信醫師主講。會中邀請福建高檢署金門檢察分署檢察長毛有增指導，連江地方法院院長游文科及連江縣立醫院院長張志華亦親自出席，現場包括醫師、法官及司法警察官踴躍參與，反應熱烈。

潘至信醫師為法醫病理及解剖病理專科醫師，累積超過9,000件解剖經驗，處理之重大社會矚目案件逾百件，享有高度專業聲望。此次研討會中，他分享親自主刀解剖與複驗的三大法醫指標案件，並從中解析司法相驗的判斷關鍵、法醫分子病理學最新發展及多年工作體悟。

▲連江地檢署推司法相驗研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江地檢署林彥良檢察長（左）、連江縣立醫院張志華院長（右）。

檢察長毛有增致詞時表示，相驗是司法偵查中極為重要的一環，「如何讓死者開口、還原真相，是相驗的核心精神。」他指出，馬祖地區法醫資源有限，建立可靠、合乎程序的相驗流程至為重要，並感謝連江縣立醫院長期協助，也期望藉由本次研討會與計畫推動，使馬祖的相驗業務更加精進。

研討會共兩場次，均由潘至信醫師講授。第一場主題為「社會矚目案件之相驗解剖問題研討」，內容聚焦三大知名案件：2013年菲律賓海巡射殺廣大興28號漁民案；2013年彰化日月明功教團集體虐殺高中生案；2023年五億高中生墜樓案。潘醫師詳述法醫在重大案件中如何判斷死亡原因、死亡方式，協助司法釐清真相、定紛止爭。

▲連江地檢署推司法相驗研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

第二場則為「相驗流程與兒虐案件相驗重點之介紹」，說明司法相驗證明書的體例與記載要點，並探討兒虐案件中臨床診斷與司法解剖判斷的差異與印證。現場交流熱烈，研習成果豐碩。研討會中，在多位長官與來賓見證下，連江地檢署檢察長林彥良致贈感謝狀予連江縣立醫院，感謝醫師群在本轄缺乏編制法醫師及特約法醫師的情況下，仍參與「司法相驗精進計畫」，長年輪值協助司法相驗，守護真相、服務鄉親。

連江地檢署自今年4月獲法務部核准啟動「司法相驗精進計畫」，在縣政府及連江縣立醫院支持下，規劃為期一年。計畫內容包括：發生相驗案件時，由法務部法醫研究所及北中南地檢署指派法醫師迅速到場協助屍傷檢驗。程序後就不涉偵查秘密之內容與連江醫院醫師座談交流。不定期舉辦高階案件研討會，強化法醫與刑事訴訟專業，推動溫暖相驗理念。

連江地檢署今年迄今已依計畫完成6場司法相驗及座談。待計畫期滿後，將由參與計畫之在地醫師協助處理一般司法相驗案件，並持續向下傳承實務經驗；未來若於相驗中遇有疑義，也可即時聯繫計畫法醫師提供專業意見，攜手為馬祖民眾提供迅速且正確的司法相驗判斷。

▲連江地檢署推司法相驗研討會。（圖／記者郭世賢翻攝）

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

北市士林區1名吳姓男子今（29）日上午突如其來離家，留下腳踏車失蹤與親筆書信，讓家屬心急如焚報警求助，未料短短一小時後，竟傳出噩耗。北投警方接獲通報，基隆河雙溪碼頭發現一具男屍，經家屬指認，確認死者為失聯的吳男，場面悲痛不已。

北市豪宅建案工人鷹架上墜地　送醫2天後身亡

快訊／1歲8月大男嬰離奇亡　母：溢奶

關鍵字：

連江地檢署司法相驗法醫研討法醫解剖

