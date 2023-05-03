電腦無法登入怒比同事中指　主管慘賠1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名黃姓男子指控，公司黃姓主管因為無法登入管理系統，竟當眾對他比中指，讓他精神大受打擊，因此無法繼續工作，事後仍要持續到精神科就診，至今無法復原，所以決定提告求償50萬元。雖然黃姓主管矢口否認，但新竹地院法官不採信他的說詞，最終判他應賠1萬5000元。

▲黃男不滿被主管比中指。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃男在判決書中主張，他和黃姓主管都是新竹市某工程公司的員工，2020年11月11日對方竟然在辦公室對他比中指，當時還有非公司人員的電腦維修廠商員工在廠，造成他名譽受損，公司內、外的名譽及社會評價也遭到貶損，精神大受打擊，不僅無法繼續工作，還要到精神科就診，至今無法復原，因此決定提告求償50萬元。

黃姓主管則辯稱，他和黃男只是同事，並非同一個部門，平時業務很少交集，雙方沒有結仇，更沒有比中指的理由，事發當天他因為原有的電腦帳號、密碼突然遭到封鎖，無法登入公司的管理系統，導致未能詳實查核員工超時工作的時間，並補給超時費用，因此向上級反映，上級派人前來修理，解決問題之後大家又各自返回工作崗位。

黃姓主管表示，如果他真的有比中指，黃男當下就可以說出來，應該是他在對話過程中不經意做出手勢，造成誤會，主觀上他絕無侮辱他人的意思；退一步來說，就算他真的有做出不法行為，也無法證明黃男生病的事情與他有關，自然也沒有理由要求他賠償。

不過，刑事部分，黃姓主管已被法官依公然侮辱罪判處拘役20日確定。民事部分，新竹地院法官認為，比中指是粗鄙的舉動，目的是要輕蔑、攻訐他人的人格，使對方感到難堪，黃男為此提告求償，並無不妥。

而黃姓主管矢口否認侮辱黃男，還提出公司組織表、帳號密碼登入螢幕截圖、辦公室照片、自製錄音譯文等證據。但法官認為，兩人平時並無業務來往，黃姓主管是因為工作途中無法登入系統，進度受到延宕，所以把黃男當成情緒發洩對象，他所提供的證據資料也不會影響到上述事實的認定，最終判他應賠償1萬5000元，全案仍可上訴。