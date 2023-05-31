8分之1男性葬禮上帶保險套「以防萬一」　性學家：悲傷更刺激性慾

▲美國一項問卷調查顯示，每8名男性就有1人會在參加葬禮時，攜帶保險套。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國保險套業者進行一項調查結果顯示，有將近8分之1的受訪男性承認，他們參加葬禮時會隨身帶著保險套，並稱這麼做是為了「以防萬一」。性學家受訪表示，雖然在葬禮後做愛聽起來有些驚世駭俗，但悲傷似乎更能刺激人的性慾。另外，也有大約4分之1的受訪者表示，會在出席高中同學會時帶上保險套。

根據每日郵報等外媒報導，美國販售避孕保險套、潤滑劑與性玩具的廠商Trojan最近發布了一項針對2000名18到35歲美國人的調查結果，發現有約8分之1（12.5%）的男性為了「以防萬一」會攜帶保險套參加葬禮。埋葬親人後還想做愛，聽起來或許有些驚世駭俗，但臨床性學家兼性教育工作者Patti Britton接受《MEL》雜誌訪問時表示，「這真正地是一種填補空虛，無論是在字面上或是比喻上。」

▲調查指出，這些人帶保險套出席葬禮是為了以防萬一。（示意圖／記者黃克翔攝）

Patti Britton說，性愛會釋放被稱為「快樂激素」的腦內啡（內啡肽），幫助改善情緒，喪失具有親密關係的人後感到悲傷，性慾就開始發揮作用，以填補親密感上的空虛。但她也警告，性並不是處理孤獨或失去的解答，許多人認為身體交合意味著與對方很親近，事實上並不一定是如此，另外，悲傷也容易導致人們做出錯誤決定，「它劫持了你的大腦。」

Trojan的調查還發現，有大約4分之1（25%）的千禧世代（1980至1990年代出生者）會在出席高中同學會時帶上保險套；有65%的受訪者會在第一次約會時帶保險套；另有77%的受訪者表示，無論是戴保險套或是服用避孕藥，男女雙方應該平等承擔避孕的責任。