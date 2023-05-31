美1歲嬰遭「鎖車內9小時」高溫43℃熱死　這對夫妻上教堂小孩亡

▲美國接連發生兒童被熱死車內的意外，其中一人甚至被忘在車上9小時。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國最近一周接連發生2起嬰兒被熱死車內的案件，其中華盛頓州1歲大的嬰兒被醫院社工忘在車裡，獨自被鎖在醫院外的停車地點長達9小時，車內溫度超過攝氏43度。另一名佛州11個月大嬰兒則是在父母上教堂做禮拜時，被放置車內約3小時，送醫後宣告死亡。

綜合CNN、ABC等美媒報導，華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County）皮阿拉普市（Puyallup）一名由醫院社工扶養的1歲嬰兒被放在車內9小時後熱死。女社工24日上午8點過後到醫院上班，她將其他孩子帶下車後，忘記這名嬰兒還在車裡，等她下午5點多下班回到車上，才發現孩子已經沒有反應，她趕緊將孩子送回醫院，仍無法救活。

皮阿拉普市警方表示，雖然當天氣溫約在攝氏21度到23度之間，但嬰兒被發現時車內溫度至少攝氏43.3度高溫，目前扶養者與其家人正在配合調查，尚未受到指控。

在佛州棕櫚灣市（Palm Bay）28日下午1點左右也發生兒童熱死事件。警方表示，當天在巴布科克街（Babcock Street）上一輛車內發現一名11個月大嬰兒沒有反應，員警到達現場時得知，嬰兒被留在車上大約3小時，父母則去教堂做禮拜了。

據報導，嬰兒送醫後被宣布死亡，警方並未說明死亡時間，也尚未有人遭到逮捕，調查仍在進行中。事發當天，棕櫚灣中午前後氣溫約在攝氏20多度，但美國國家公路交通安全管理局表示，就算室外氣溫只有攝氏21度，車內溫度也可能超過攝氏46度，美國2022年有33名兒童死於車內中暑，歷年來每年平均有38名兒童熱死車內。