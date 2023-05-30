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楊梅警分局草湳派出所原地重建啟用　張善政：可提升洽公環境

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所因老舊決定原地拆除重建，歷經2年半施工後今天完工啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所因老舊決定原地拆除重建，歷經2年半施工後今天完工啟用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警分局草湳派出所因辦公空間不敷使用，市府於2020年決定原地拆除重建，歷經2年半施工後今（30）日重新啟用，市長張善政在啟用儀式上表示，派出所轄區人口迅速增至7萬人，但設備老舊難以負荷，經過原地重建後今天重新落成啟用，嶄新辦公廳舍讓警察同仁有更舒適辦公場所，也提供鄉親更優質洽公環境與服務品質，開啟當地警政服務的新里程碑。

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所今天落成啟用，嶄新辦公廳舍將提供更優質洽公與為民服務環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所今天落成啟用，嶄新辦公廳舍將提供更優質洽公與為民服務環境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，草湳派出所位於台一線上，埔心火車站正對面，早年派出所空間不敷使用，因此市府於2020年11月決定原地拆除重建，近年各界皆面臨物料上漲情形，許多公共建設都必須面對追加預算情形，草湳派出所新建辦公廳舍也不例外，但在市府支持下仍順利完工，並於今年3月15日取得使用執照，並於今日落成啟用。新建辦公廳舍採取綠建築概念，將是棟舒適、又可節能減碳的優質建築。

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所今天落成啟用，市長張善政與各界民代均到場參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局草湳派出所今天落成啟用，市長張善政與各界民代均到場參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警察局長吳坤旭說，舊草湳派出所是在1986年興建三層樓建築物，已無法滿足員警辦公與民眾洽公所需，為提供更優質服務、改善基層員警的辦公環境，市府審慎評估後，於2019年5月核准原址重建，新建辦公廳舍為地上5層之建物，總建坪為718坪、總工程金額為1億748萬元。

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