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遠見民調：張麗善縣長滿意度創新高　破7成3

▲▼遠見,民調,雲林,張麗善,滿意度。（圖／業者提供）

▲《遠見雜誌》29日公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣張麗善縣長施政滿意度與施政分數於上任後都創下佳績。

圖、文／雲林縣政府提供

根據《遠見雜誌》29日公布「2023縣市長施政滿意度調查」，雲林縣張麗善縣長施政滿意度與施政分數於上任後都創下佳績，今年滿意度與施政分數分別為73.6%及74.5分，兩項成績雙雙改寫了縣市改制以來新紀錄。此兩項為非六都縣市首長第三名，且張縣長過去四年評比都拿下4星，今年躍升為4.5星，增幅在非直轄市中排名居首，獲得今年《遠見雜誌》的最佳進步獎。

本次調查結果，除了張縣長的施政滿意度73.6%創下新高、較去年增加6.9%，而不滿意度10.8%，相較去年少了5.5的個百分點。在《遠見雜誌》調查的八大面平均分數表現滿意度達69.9%雖然在非六都排名五名，但分數卻是非六都進步最多。雲林縣雖然是農業大縣，不過在張縣長的帶領下，三月到東京參加食品展外，還特地到武藏野市的長照日照中心觀摩學習來應對雲林縣的高齡化現象，在四月到荷蘭跟法國學習荷蘭治水工程、 和法國國立夏勒維高等偶戲藝術學院簽合作備忘錄，透過不同形式合作交流，讓布袋戲與世界接軌。赴星馬突破冷鏈系統，把雲林葉菜類透過海運方式賣到新加坡，辦理台灣蔬菜節雲林良品週，將超過20種雲林優質的蔬果，包括紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹及10種葉菜類推上新加坡的超市架上，讓新加坡的消費者品嚐來自雲林優質的新鮮蔬菜產品。

在「醫療衛生」的表現相較其他非六都雲林縣是唯一分數進步的縣市，獲得78.6%縣民的肯定。尤其「教育」的部分雲林縣是非六都第三名，成長了4個百分點，有72.6% 民眾肯定，以外「道路及交通」「消防及公安」及「觀光休閒」「經濟與就業」滿意度皆有提升，成績亮眼。

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