吳怡農重批民進黨提名策略　「為熱度放棄同舟共濟的年輕夥伴」

▲吳怡農昔日兩度代表民進黨角逐立委均落馬。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局立委艱困選區，31日下午將宣布第二波提名名單，曾代表民進黨參選2020立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農30日深夜發布千字長文，直指將合作對象擴大到非民進黨人選，可能對民進黨的長期發展造成傷害，「似乎為了選舉熱度的考量，寧願放棄和黨同舟共濟的年輕夥伴」；對比上周黨政高層指因黨內人選「民調落後超過20個百分點」，才會尋求與黨外合作，他更意有所指地說，「別忘了，歐巴馬投入民主黨總統初選的時候，他的支持度只有希拉蕊的一半、落後超過20個百分點」。

民進黨主席賴清德擬於今天下午宣布第二波立委徵召人選，此次不同於上周人選，清一色以「黨內」的現任議員或曾任黨公職者為主，至於外界高度關注的台北市第六選區（大安）未包括在這次的名單，該區黨內盛傳可能與社民黨市議員苗博雅合作，而非徵召積極爭取提名的市議員簡舒培、國際部主任謝佩芬等人。

吳怡農昨天晚間透過臉書撰文「走更長遠的路」，引發黨內討論。他指出，民進黨立法委員候選人的「民主大聯盟」徵召方式，近日引發社會廣泛的討論，黨內年輕夥伴尤其關注，爭議之一是徵召人選是否恰當，但更值得討論、更為基本的議題，或許是其後的策略思維。

吳怡農表示，目前徵召的制度是，全國 73個立委選區中，民進黨候選人在前次選舉得票不到 42.5%的區域，定義為「艱困選區」，這些選區不開放初選，直接由黨中央徵召候選人，至於這些艱困選區，應該徵召什麼樣的人參選？如果徵召對象不想加入民進黨，該不該以禮讓、合作的方式，來整合票源？這是立即面臨的議題。

吳怡農直指，目前民進黨的挑戰之一，就是選民支持度停滯，黨在年輕族群中的支持度，甚至下滑、輸給其他政黨，這或許是民進黨創黨以來前所未有的現象，再加上民進黨在艱困選區本來就不具優勢，因此在艱困選區提名「有亮點」或「非典型」的人，至少能製造話題，或許能帶動大選的整體氣氛，為了這個目標，合作對象擴大到非民進黨人選，形成跨黨派的「民主大聯盟」，這個「海納百川」的徵召策略相當明確，也似乎滿足現時的需求。

吳怡農表示，這是黨中央為了突破現實環境，所做的考量，這個策略在短期內，對即將來臨的選戰或有所幫助，「可是我認為，它很可能對民進黨的長期發展造成傷害」；首先，民進黨假設「跨黨派」的合作與「具話題性」的提名，可以提升整體好感度與支持度，特別是年輕人的認同，這個迷思可能讓民進黨反而疏忽於在政策號召和改革上努力以赴。

吳怡農不諱言，更嚴重的是，短期的徵召策略對從政夥伴的士氣和對團隊的認同產生相當程度的打擊，「在他們眼中，民進黨似乎為了選舉熱度的考量，寧願放棄和黨同舟共濟的年輕夥伴」，目前黨試圖求取合作的對象，他們的支持者可以超越政黨的傳統支持板塊，原因之一是他們不具黨員身份而有較大的言論空間，可以自由評論黨的失誤，也因為不是黨員，可以不用和黨一起承擔失誤，但民進黨本來就有許多充滿理想與抱負的年輕人，如果不給予他們發揮的機會，那民進黨如何期待隊友們持續保有政治參與的熱誠？

吳怡農強調，不論是企業或政黨，人才都是最重要的資產，當內部人員沒有感受到公平的對待，組織的前途就非常堪憂。年輕的從政夥伴，才是一個政黨的骨幹，也是未來的領導階層，為了團隊的長程發展，民進黨須要做的，不一定是從外部找不願意入黨的朋友來助拳，而是改善自己的體質，讓更多人真心認同、欣賞民進黨，讓更多人因為看到進步而希望加入；民進黨該做的，是努力栽培年輕的夥伴，「如果他們選戰經驗不足，就培訓他們；如果他們募款困難，就為他們牽線、舉辦募款餐會；如果他們民調不高，就增加他們曝光與表現的機會」。

吳怡農直指，民進黨最不須要做的，是以「民調不高」為理由，否定隊友的潛力，只著眼現在、沒有放眼未來，別忘了，歐巴馬投入民主黨總統初選的時候，他的支持度只有希拉蕊的一半、落後超過20個百分點，「政治上，長程和短期利益不一定一致，許多短期利益更無法累積成長期資產，得失之間，我們或許可以再度衡量，政治判斷難有確切答案，無法斷定孰是孰非，我個人傾向追求長程的發展，和夥伴互相鼓勵、互相提攜，共同為台灣努力」。