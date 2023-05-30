消防員衝進火場救人！屋主「睡到打呼」醒來秒愣：哥們，啥情況？

▲社區2樓發生火警，屋主躺房間內睡到打呼。（圖／翻攝《1818黃金眼》）



記者柯振中／綜合報導

浙江省湖州市某社區25日發生火災，現場火勢相當恐怖，消防員獲報後立即衝入現場救援。不過，消防員衝入火場時，意外發現有名男子躺在床上呼呼大睡，醒來還一臉不解，開口詢問「哥們，啥情況」，直到後來戴上眼鏡，確認四周煙霧迷漫，才心不甘情不願地穿上褲子，跟消防人員離開火場。

綜合陸媒報導，消防人員25日凌晨接獲通報，湖州市長興縣的一處社區2樓發生火警，於是立即衝到現場搶救。由於正值深夜，加上火勢猛烈，消防人員不敢大意，立即衝入房內找人。

▲▼屋主被叫醒後，沒發現四周都是濃煙，還反問「我家著火了啊」。（圖／翻攝《1818黃金眼》）



消防人員逐個對內部的房間進行排查，意外發現了一名男子，還躺在床上呼呼大睡，打呼的聲音被聽得一清二楚。情急之下，消防員大喊「師傅，著火了！著火了！」

▲▼男子一直躺在床上，直到戴了眼鏡，確認真的是火警，才心不甘情不願離開床，跟消防人員跑去避難。（圖／翻攝《1818黃金眼》）



男子被消防人員的呼喊聲叫醒，卻又立刻倒頭睡去，直到不斷被搖動，才不耐煩地說「幹嘛啊」。被告知發生火警，男子還些微楞神，詢問「我家著火了啊」，語氣中帶著不可思議，完全沒有發現屋內已佈滿濃煙。

男子似乎還不敢相信，又開口詢問「不是，哥們，啥情況」，最後心不甘情不願地戴上眼鏡，才發現真的有火警，於是起床穿上褲子，跟著消防人員的腳步離開。

事後消防人員表示，是社區的保全人員發現火警，起火地點位在客廳、廚房，破壞門窗進入後，一邊撲滅火勢一邊搜救，發現臥室裡有人正在睡覺，可能是因為臥室隔離了大部分濃煙，所以人才沒有大礙。至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。