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台南安定五金廠暗夜火警...射水3小時才撲滅　100坪廠房燒燬

▲台南市安定區嘉同里1家五金工廠，30日凌晨傳出火警，消防人員接駁多條水線全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安定區嘉同里1家五金工廠，30日凌晨傳出火警，消防人員接駁多條水線全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安定區1家五金工廠，30日凌晨3時28分許傳出火警，1樓挑高鐵皮建物陷入火海，消防局據報出動四、五大隊所屬消防分隊各式車輛38車及人員113人前往搶救，消防人員接駁多條水線全力射水搶救，火勢花3個多小時才撲滅，目前尚在殘火處理，350平方公尺(約105坪)廠房燒燬，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市安定區嘉同里1家五金工廠，30日凌晨傳出火警，消防人員接駁多條水線全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心於30日凌晨3時28分許據報， 台南市安定區1家五金工廠發生火警，火勢很大，119馬上出動中正、佳里、公園、南科、和緯、善化、土城、大灣、學甲、安南、安和、安定、安平、後甲、復興、新化、新化、新市、永康等消防分局及第五大隊、第四大隊、西港,鹽行等分隊，共計各式消防車38部、警消83人、義消30人前往搶救。

▲台南市安定區嘉同里1家五金工廠，30日凌晨傳出火警，消防人員接駁多條水線全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

由於火勢很大，燃燒面積很大，消防人員接駁多條水線，全力射水搶救，並出動怪手到場協助開挖，以利射水搶救，火勢一直到清晨5時16分許控制，到上午6時47分許撲滅，消防人員馬上再進行殘火處理，初步勘查燃燒面積350平方公尺，幸好無人員傷亡，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。

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