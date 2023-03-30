3賊私人魚塭爽撈漁獲　學甲警5天內連破4起竊盜案

▲台南市警學甲分局，5日內偵破3起漁業竊盜及1起機車竊案等4起民生竊案，緝獲6嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局，5日內偵破3起漁業竊盜及1起機車竊案等4起民生竊案，緝獲6嫌，4案分別依竊盜罪嫌送辦。

警方說，北門分駐所3月25日晚上9時許，查獲42歲劉嫌、40歲莊嫌、38歲李嫌等3人，駕駛自小貨車進入將軍溪北側防汛道路1處私人魚塭捕撈漁獲，3嫌甫得手要離去時被警方攔下，總計起獲犯案魚網一具、魚獲一批（虱目魚、烏魚、鱸魚、紅蟳、紅槽魚）。

3月27日下午4時許，在北門區三寮灣一帶查獲魚線竊案，44歲蔡嫌曾向被害人借取漁具未果，趁被害人外出時竊取魚線，警方前往蔡嫌住處起獲遭竊魚線一批。3月29日上午8時許，洪姓被害人報案稱放置於蚵寮漁港水道旁膠筏上之白鐵製船錨1支不翼而飛，經警方循線調查發現47歲吳姓竊嫌蹤跡，順利起獲遭竊白鐵船錨。

另外，宅港派出所於3月26日上午7時許接獲報案，表示停放於頂洲住家院子內的機車遭人竊取（鑰匙未拔），宅港所員警受理後，不斷追蹤失竊機車蹤跡，於28日在七股區173線道上尋獲失竊機車，28日於西港大橋堤防旁發現遊蕩的42歲周嫌，順利帶返所調查。

學甲分局表示，5日內偵破4起民生竊案，北門、宅港所員警的努力值得讚揚，破獲案件背後的辛勞不可言喻，民生竊案無關價值、數量多寡，學甲警受理後必定速求偵破以遏阻犯罪；呼籲汽機車所有人，鑰匙及貴重物千萬不可遺留在車上，使歹徒輕易得手，民眾對自身財物多一分防竊警覺，當可減少被害之機會。