欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

▲在監服刑林姓男子委託其兄代繳清19萬餘元欠款。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

設籍新城鄉的林姓男子，除滯欠酒駕罰鍰4萬5,000元外，另滯欠房屋土地交易所得稅12萬3,617元、8,927元的健保費及數筆交通違規罰單，經花蓮分署查封林姓義務人與兄長共同持有之多筆房地後，因人在獄中的義務人憂心不動產慘遭拍賣，本月13日由兄長出面繳清欠款共19萬940元。

花蓮分署表示，這位林姓義務人為酒駕累犯，不能安全駕駛及毒品前科累累，自去年9月起因酒駕及傷害案入監服刑中，在此之前已有4次因酒駕服刑紀錄，本次執行之酒駕案件係林姓男子於2021年11月17日在新城自宅附近酒後駕車，遭花蓮縣政府警察局新城分局查獲，經花蓮監理站裁罰4萬5千元。

▲台北監理所裁罰通知書。

分署另指出，林姓男子因在2021年4月間，與兄長共同出售名下花蓮縣二筆新城鄉土地，價金高達約2,427萬元，因未依法申報土地交易所得，經財政部北區國稅局花蓮分局核課個人房屋土地交易所得稅罰鍰共12萬3,617元。由於林姓男子名下除不動產外，並無其他顯可供執行之財產，花蓮分署查封不動產以林男脫產。

林男人在獄中得知不動產遭查封，擔心淪致法拍下場，輾轉請求家人幫忙，最後由兄長出面於今年4月13日下午將欠款一次繳清。

分署提醒，近日花蓮地區酒駕肇逃事件令人觸目驚心，酒後駕車就像不定時炸彈，危及你我的人身安全，必將持續強力執行酒（毒）駕裁罰案件，並提醒義務人勿心存僥倖，應速自行繳清案款，否則該分署一旦查得財產必強力執行。