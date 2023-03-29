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社會 社會焦點 保障人權

變態男喊「小心色狼」下秒彎腰襲臀　性騷擾慣犯遭檢方羈押

▲台北巿文山區尾隨性騷擾慣犯陳昀亮（白衣）遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳姓男子（白衣）多次在台北市文山區尾隨女子襲臀摸腿，被檢察官聲押獲准。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

37歲陳姓男子多次尾隨落單女性搭乘公車，再趁機摸腿襲臀性騷擾，連正在宮廟參拜的女高中生也遭魔爪。事實上，陳男遭檢警偵辦10多次，也曾被法院判刑，卻仍不知悔改，27日又在公車上偷摸1名女大生女性大腿，被司機直接開車送進警局。檢察官訊問後，28日晚間以陳男有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，受害的女大生27日上午搭乘公車，突然遭隔壁座的陳男摸了一下大腿，氣得當場狠瞪陳男。當時陳男趕緊道歉稱是不小心的，但5分鐘後，陳男再次偷摸女大生，讓一旁目睹的乘客也看不下去，直接告訴司機車上有色狼，而司機也二話不說，直接把車開到警局報案。

檢警調查陳男身分，發現他在文山區犯案多次，因家人協助賠償獲得被害人原諒而逃過刑罰，但也有被害人堅持提告不和解，像是2020年12月3日晚上6點多的時候，陳男在工作的餐飲店看到一名短褲女客人獨自走出店門，竟然放下手邊工作，尾隨被害人一路走到指南路一段。

當時被害人察覺遭跟蹤，稍微變換行走方向，希望迴避讓陳男先過，但陳男仍跟著走到公車站牌，趁被害人等公車時，走近被害人說「穿這樣（短褲）不會冷嗎？」並說這附近色狼很多要小心，稱要示範色狼動作，接著就彎腰摸了被害人屁股一把，被法院判刑3個月，得易科罰金。

2021年11月21日下午，陳男刻意跟著一名年輕女性搭上「綠1」路線公車，上車之際就先碰觸被害人頭部及肩膀，被害人一開始不以為意，走到公車後半段座位坐下後。陳男放著其他空位不坐，又故意站在被害人座位旁，假裝把手搭放座位扶手上，再利用公車行進晃動機會，順勢將手往下滑而碰觸被害人左大腿，被害人提告後選擇原諒，法院判決公訴不受理。

2022年年3月25日晚上，陳男在文山區「渡船頭福德宮」內，看到年僅17歲的高中少女正在參拜，伺機尾隨接近女高生，多次手觸碰被害人的大腿、臀部數次，陳男挨告被逮後，辯稱前2次是不小心碰到，第3次是才是故意的，這次女高生拒絕和解，陳男被依對少年犯性騷擾罪，依累犯規定判刑4個月，得易科罰金。

沒想到陳男屢次犯案被捕仍不知悔改，又在27日犯下性騷擾案件，檢察官訊問後，認為陳男前案累累，若再輕易縱放，恐有反覆實施之虞，導致更多女性受害，因此向法院聲請羈押獲准。

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