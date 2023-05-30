陳明通涉學倫案申請退休惹議　教長：尚未收到台大審議結果

▲陳明通被檢舉違反學論，台大已完成校教評審議，但教長潘文忠表示，尚未收到台大公文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

前國安局長陳明通遭檢舉涉及學倫案，台大校長陳文章上周六（27日）證實，校級教評會已有決議，但基於個資法無法公開說明，且討論結果還要再確認，之後將函復檢舉人，並呈報教育部，讓教育部處理陳明通的退休案，教育部長潘文忠今（30日）表示，尚未收到台大公文，一旦收到就會進行後面程序。

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦就讀台大國發所在職專班時，兩人論文都因抄襲而被撤銷學位，指導教授都是陳明通，立委王鴻薇在去年8月就檢舉陳明通違反學倫，更傳出陳明通為保住台大退休金而申請退休。

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台大針對陳明通違反學倫案，進行三級三審，外傳上周五進行校級教評會，審議陳明通學倫案，台大校長陳文章在上周六台大畢業典禮之後，面對媒體詢問，證實校教評會已經審完陳明通學倫案，但基於個資法關係，無法對外公開說明，且校教評會討論結果還要再經過確認，之後將函復檢舉人，並呈報到教育部，讓教育部處理陳明通的退休案。

教育部今天下午舉行「疫後就學貸款補助方案」記者會，會後接受媒體聯訪時，潘文忠僅表示，目前還沒收到台大公文。