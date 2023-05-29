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黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻！口譯員：扭曲原意　英文老師卻搖頭

記者邱晟軒／綜合報導

台灣大學27日舉行畢業典禮，邀請「台南囝仔」、晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳擔任致詞嘉賓。黃仁勳期勉畢業生要努力追趕時代，不要緩步前行，「記得，要麼為了獲取食物而奮鬥，要麼為了不被當成食物而奮鬥」。然而，這段話的翻譯引發網友不同解讀。網紅口譯員「浩爾譯世界」解釋該句話的重點在於鼓勵積極嘗試，而非威脅或警告，批評許多翻譯扭曲原意。

黃仁勳擔任台大111學年度畢業典禮致詞嘉賓。在致詞中，黃仁勳提醒學生，你會創造什麼呢？不管是什麼，絕對要像我們一樣追趕它。追趕時代，不要緩步前行。「請記得，你要麼為了獲取食物而奮鬥，要麼是為了不被當成食物而奮鬥。」通常你無法判斷你是哪一種情況，不管怎樣，奔跑吧！在你的旅程中，記得帶走我的一些經驗，那就是「謙虛地面對失敗」，並且承認錯誤、尋求幫助。

完整致詞稿黃仁勳台大致詞逐字！　要畢業生們「追逐獵物」：奔跑吧

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▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

「浩爾譯世界」在臉書發文表示「到底誰先開始翻譯成威脅的？」他認為黃仁勳的致詞重點不是鼓勵大家「成為獵食者」或是威脅「不覓食就等著被當食物」的意思，直言多數媒體的翻譯是扭曲原意了。

「浩爾譯世界」表示，黃仁勳的英文原文並不難「Run, don’t walk. Remember, either you’re running for food, or you are running from becoming food. And oftentimes, you can’t tell which. Either way, run」。他認為，似乎多數媒體把 「either … or … 」那句直接轉化成「Run for food, or become food！（不追食物就變成食物，或不打獵就變成獵物）」，如此翻譯就不折不扣變成示警威脅。

「浩爾譯世界」強調，黃仁勳整篇演講用他個人的故事和經驗來傳達創業和經營路上的堅毅、堅持和堅定。全文基調是肯定畢業生的未來潛力並以過來人的經驗予以鼓勵，語氣是認為新鮮人有能力擁抱例如人工智慧這樣的新科技。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳在台大畢業典禮致詞，鼓勵畢業生奔跑吧！努力追趕時代，不要緩步前行。（圖／記者林敬旻攝）

「浩爾譯世界」進一步解釋，三段故事當中有許多重要價值，包括面對失敗的謙卑、為了正確的事情要能熬過痛苦與折磨、為了成功需要懂得捨棄。接續在故事之後，才是我們聚焦的這句話。他認為，黃仁勳帶出的是鼓勵積極嘗試、努力追求成長與成就的訊息，而不是警告大家不夠兇就會被吃掉。

「浩爾譯世界」給出修飾過後的翻譯：奔跑吧，不要緩步徐行。記得，不論是追求目標或生存自保，都要衝刺。往往兩種情況難以分辨，但不論追或逃，勇往奔跑吧！

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

然而，針對「浩爾譯世界」的解讀，美籍英文教師畢靜翰（John Barthelette）抱持不同看法，他認為「我完全不覺得，命令式本來就是這感覺，第一次公開挺媒體：媒體沒翻錯，小畢蓋章。」

針對這段致詞，也掀起許多網友的熱烈討論，「以演講者所處的競爭激烈的產業，他的演講內容具有警世意味也很合理」、「原來翻譯比較貼近，潤飾過的就加了亞洲一貫喜歡圓融的眼鏡，但美國科技業這種高競爭性的行業不跑就等著被吞食吧」、「這是一個弱肉強食的時代，聽得驚心膽跳，但卻很真實」、「我也覺得媒體沒翻錯，看到這篇我還懷疑了自己（我是翻譯工作者），感謝小畢拾回我信心」、「激勵的話有時語氣上需要強烈點，不是嗎！ 而且翻譯出來的情境每人感受的強度也不一定相同」。

更有網友表示，「特地去找致詞影片看完，認為蠻當頭棒喝的，媒體說他在『告誡』畢業生，但他覺得整場致詞來說，的確是有這個味道，而且黃仁勳還怕大家沒抓到重點，特地講了兩次。」

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