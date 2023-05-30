賴柯台大演講PK　他點差異：賴清德硬梆梆、柯文哲論述像專欄作家

▲賴清德、柯文哲相繼到台大演講。（圖／記者李毓康、袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德和民眾黨總統參選人柯文哲28日相繼出席亞太青年協會與台大政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動，搶攻年輕票。對此，精神科醫師沈政男29日也在臉書分析兩人演講風格的差異，他直言，賴清德的風格已定型，就是三個字「硬梆梆」，而柯文哲的論述能力已達政論專欄作家的水平，一般政治人物難以望其項背。

沈政男指出，端看柯文哲與賴清德在台大政治系的演講，可以清楚發現兩人的演說風格有很大差異，比如光是一站一坐的不同姿態，就洩漏了不同的從政心態，「請問站與坐，哪一個比較鬆？」他點出，賴清德若能參透這個道理，他對年輕人的吸引力會有成長空間。

沈政男分析，賴清德的口才圓熟，找不到什麼缺點了，但風格也已定型，如果不是很愛民進黨的人，大概也聽不下去了，因為，就是三個字「硬梆梆」；反觀柯文哲，他的講法就像是大學宿舍裡，幾個書空咄咄的大一生，相互賣弄前一天讀來的知識，想把對方說服那樣的姿態，有旁徵博引，但不一定精確的資料，也有自己初步的理論架構。

沈政男也提到，自己和柯文哲面對面談過幾次，他認為，基本上柯文哲的論述能力已達政論專欄作家的水平了，一般政治人物難以望其項背。他強調，柯文哲整合新資訊，用自己的架構來穿透新知識的能力，也是相當不簡單，尤其柯文哲邊講邊轉手的姿勢，那一轉兩轉，就把幾個概念轉成自己的講法，可說是一絕。他也打趣說道，「當然，他拋哏的功夫，也早已磨練出來，而賴清德似乎不知道哏是什麼意思。」

此外，沈政男舉例，當聽眾在台下聽歌手唱歌，卻要擔心接下來會不會走音，你說要怎麼享受音樂、要怎麼放鬆？「誰最能讓選民放鬆，誰的支持度就會提升吧。」