　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女被放在床上「腐爛成木乃伊」　兒伴屍6年盜領她590萬退休金

▲▼老人,老婦,長輩,年老,衰老,皺紋,拐杖。（圖／CFP）

▲警方突擊檢查發現女子已經死亡。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

義大利警方在一戶公寓中發現木乃伊屍體，死者是86歲女子赫爾加(Helga Maria Hengbarth)，已將死亡長達6年，然而兒子為了盜取她的退休金，沒有對外通報死亡並且伴屍生活。

當地警方因為發現赫爾加在新冠肺炎大流行後沒有提出任何醫療索賠，嘗試聯繫她卻無法找到人，25日前往位於威尼托(veneto)北部維洛納(Verona)公寓突擊檢查，沒想到在床上一個屍袋中，發現她早已成木乃伊腐屍。

警方突襲時，與赫爾加同住的60歲兒子剛好不在家，但後來主動自首。兒子坦承，為了能繼續詐領母親的退休金，所以對外隱瞞母親已經死亡的消息，若是鄰居問起，則謊稱母親已經搬回德國家鄉。

當地報導指出，兒子每年盜領死者歐元3萬元（約台幣98萬元）福利金，6年來累計金額高達歐元18萬元（近台幣590萬元），警方目前正在調查赫爾加死因以及兒子是如何成功領取這筆錢財。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
手搖飲開幕玩鹹濕露出！　男嗨「真的有摸到」
一圖看「強風範圍」！　專家點名：北部風颱雨很明顯
攻玉山遭落石重砸！　男「頭部凹陷」慘死
北市國小主任爆劈腿7女！　教育局回應
《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪6都
快訊／13歲少女遭大浪捲走　遺體尋獲了
快訊／「最強老八」熱火挺進總冠軍賽
館長辦「2024大選線上投票」！　結果曝光
快訊／確定出局！黃捷證實接電話：徵召人選不是我
李坤城生前病容！躺床無法說話　男歌手陪伴惹鼻酸
瑪娃掀長浪！情侶七星潭戲水「秒被吞噬」　她目擊啊啊叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

和爸媽一起吃晚飯　26歲女突然「心臟驟停」暴斃！醫分析離奇死因

一群青少年找14歲兒麻煩　三寶爸為了救孩家門前被「爆頭打死」

連續狂吞40片口香糖　5歲童劇痛就醫「肚裡塞一大團」差點喪命

四寶媽離奇陳屍餐廳冰庫　困6小時活活凍死「門上手上全是血」

向黑熊開槍被記仇　男隔天又遭同隻熊攻擊「頭部留恐怖爪痕」

人妻偷吃小鮮肉5個多月　手機「國家警報狂響」被丈夫抓包外遇

同性戀最重判死刑！　烏干達總統簽署「反LGBTQ新法」

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

印度巴士載75乘客墜橋10死　整輛底朝天撞爛車頭全毀

女被放在床上「腐爛成木乃伊」　兒伴屍6年盜領她590萬退休金

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

同性戀最重判死刑！　烏干達總統簽署「反LGBTQ新法」

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

印度巴士載75乘客墜橋10死　整輛底朝天撞爛車頭全毀

女被放在床上「腐爛成木乃伊」　兒伴屍6年盜領她590萬退休金

放火燒掉宿舍！　蓋亞那15歲女學生「被控19項謀殺罪」

疑俄羅斯訓練「間諜白鯨」現蹤！　被目擊出現在瑞典海岸

好萊塢海灘驚傳槍響！9人受傷「1嫌仍在逃」　遊客驚逃畫面曝光

瑪娃轉彎夾雨「直奔沖繩」！　日氣象廳最新預測路徑曝

男高空硬開艙門　韓亞空姐「肉身擋門」到乘客全下機！驚險畫面曝

海上慶生遇死劫！強風船翻觀光船　4人喪命

侯友宜嗆排黑「貫徹個人意志」　他困惑：國民黨也貫徹賴清德意志？

誠品股東會改選9席董事　董座：下半年主攻裕隆城、台中2大店點

「支持郭台銘獨立選總統」！　國民黨金門議長：和侯友宜不熟

天使是否交易大谷翔平？　《ESPN》知名記者：不太可能

又見投資詐騙！他加入「胡睿涵Line群組」飆股　千萬積蓄飛了

不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

大谷翔平遭球吻哀號、打擊熄火　天使6比4擊敗白襪

白鹿演16歲自嘲臉皮要夠厚　為任嘉倫殉情哭到「這輩子眼淚都流光」

海盜菜鳥單場雙響轟進巨人隊麥考維灣　邦茲之後第一人

超速40公里「直接扣牌半年」！5000人怒反對　連署通過了

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

國際熱門新聞

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

看TikTok學烹飪！美國女「微波雞蛋」半張臉毀了

黃仁勳為何總是皮衣現身　外媒揭原因

吸毒吸到變喪屍　傷口潰爛倒滿街

刮刮樂中小獎　她一掃碼「竟多3個零」

母女到海底撈只吃24元？ 店員打錯單慘了

最年輕畢業生！12歲神童獲5副學士學位

瑪娃轉彎「直奔沖繩」！日氣象廳預測路徑曝

和爸媽一起吃晚飯　女突然心臟驟停暴斃

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民

元宇宙土地價格大崩盤　1年暴跌93％

台灣女留學生「匈牙利遇害」案情曝光

芝加哥爆發30起槍擊案　 累計9死39傷

岸田文雄長子6/1辭任首相秘書官

更多熱門

相關新聞

海上慶生強風船翻觀光船　4人喪命

海上慶生強風船翻觀光船　4人喪命

義大利北部度假勝地馬焦雷湖（Lago Maggiore）一艘觀光船，日前在湖上舉行生日派對時，遭遇突如其來的暴風雨襲擊導致船隻翻覆，經過打撈後救生員表示，已發現4名罹難者遺體。據悉其中2人為情報單位人員。

義大利是否續簽一帶一路　媒體關注梅洛尼發言

義大利是否續簽一帶一路　媒體關注梅洛尼發言

威尼斯大運河「詭異綠水」警方調查中

威尼斯大運河「詭異綠水」警方調查中

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

全車4人284歲　好友出門慘烈車禍

2移民船地中海遇險　義大利「無回應」

2移民船地中海遇險　義大利「無回應」

關鍵字：

木乃伊義大利Helga Maria Hengbarth養老金退休

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

公園出現「外星怪蟲」　竟比貓熊還稀有

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面