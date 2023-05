女被放在床上「腐爛成木乃伊」　兒伴屍6年盜領她590萬退休金

▲警方突擊檢查發現女子已經死亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

義大利警方在一戶公寓中發現木乃伊屍體,死者是86歲女子赫爾加(Helga Maria Hengbarth),已將死亡長達6年,然而兒子為了盜取她的退休金,沒有對外通報死亡並且伴屍生活。

當地警方因為發現赫爾加在新冠肺炎大流行後沒有提出任何醫療索賠,嘗試聯繫她卻無法找到人,25日前往位於威尼托(veneto)北部維洛納(Verona)公寓突擊檢查,沒想到在床上一個屍袋中,發現她早已成木乃伊腐屍。

