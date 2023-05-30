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國會新媒體影音跨黨派促進會成立　林楚茵：向美日韓取經打造台流

▲▼民進黨立委林楚茵於立院主持「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」成立大會。（圖／林楚茵辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵於立院主持「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」成立大會。（圖／林楚茵辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

日前立法院甫三讀通過《文化創意產業發展法》修正案，將文創升級為國家戰略重點產業，民進黨立委林楚茵30日在立院成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，由蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長。林楚茵表示，影視音產業不是單一部會的業務，希望透過一個跨黨派、跨委員會立法委員所組成的促進會，要求政府跨部會扶植新媒體影視音發展，並向美日韓取經，打造台流成為「MZ世代」及數位原住民的流行語。

林楚茵表示，前三年新冠疫情逆勢帶動數位影視音產業營收的成長，全球OTT影音營收在2020年成長35.4%，2021年也年增22.8%，營收高達791億美元，預估2026年可來到破千億美元的營收。她發現，Youtube、OTT平台上雖有追不完的美劇、韓劇、日劇，卻是久久才有一部耳熟能詳的台劇，且台劇的消費客群大多只限縮在國內市場，足以走上國際舞台的台劇屈指可數。

林楚茵認為，台灣影視音產業具有強大的創作能量，但政府的助力還是不夠大，應該向這些文化輸出大國取經，要有打造台版好萊塢或台版文化內容振興院的願景。

林楚茵提到，產業變化永遠比政府的腳步來的快，傳統影視音產業轉型為新媒體形式的過程中，常面臨跨部會的問題，傳統影視音產業原本有文化部、通傳會(NCC)不同部門主管，但如果發展為網路影視音產業，主管機關是不是該找數位發展部？

此外，林楚茵說，影視音作品需要借用陸海空不同場景拍攝；需要政府資助、租稅優惠來扶植；要結合觀光發展，創造影視音觀光產業鏈；甚至可以翻譯為多國語言行銷國際市場，政府部門應該跨部會協助產業發展，不要讓影視音產業在國際洪流中孤軍奮戰。

林楚茵表示，5月12日立法院剛三讀通過《文化創意產業發展法》修正案，將影視音及以台灣內容為核心發展的文創升級為「國家戰略重點文化創意產業」，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，影劇、音樂、時尚設計、廣告、平台經營等都是受惠產業，修法後她也積極推動新媒體暨影視音發展促進會，期許做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為MZ世代的流行語。

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